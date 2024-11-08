桃園大坑溪成泡泡河疑遭汙染　環保局查出是2洗衣業者違法排放

▲桃園市龜山區大坑溪昨天遭通報出現大量不明泡泡，環保局稽查人員會同里長到場勘查。（圖／桃市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局污染監控中心昨（7）日接獲陳情指出，龜山區大坑溪出現大量不明泡泡，環保局稽查人員立即稽查，發現泡泡自上游流漂南下，即至南崁圳上游沿線巡查，經稽查人員兵分多路稽查，發現2家洗衣業者未依規定排放廢水，稽查人員量測廢水，分別測得PH值為9.6、排放水溫高達77.2°C，分別違反水污染防治法，稽查人員當場依法告發並限期改善。

▲桃園市龜山區大坑溪昨天遭通報出現大量不明泡泡，稽查人員摸黑循線追查。（圖／桃市環保局提供）

環保局指出，昨天接獲龜山區民眾通報大坑溪出現不明泡泡，稽查人員在龜山區南祥橋下游發現大量白色泡沫，立即會同吉祥里里長游建忠到場勘查，因稽查時已近傍晚，稽查人員摸黑沿水路追查至上游，發現欣沂公司大門旁排放口排放廢水，現場檢測PH值為9.6，水質酸鹼度偏高（未符合放流水標準6－9）之規定；另查鄰近潔新洗衣事業公司，廠區有一PVC管排放廢水情形，稽查人員現場檢測所排廢水PH值為9.0、水溫則高達77.2°C，水色呈微白灰色，經查管線排放為鍋爐廢水，該鍋爐管線未登載於水污染防治許可證內，直接排放鍋爐廢水至廠外溝渠。由於違規事實明顯，2家業者皆違反水污染防治法相關規定，稽查人員隨即依法告發開罰，並限期改善。

▲桃園市龜山區大坑溪昨天遭通報出現大量不明泡泡，稽查人員查驗後量測汙水酸鹼值。（圖／桃市環保局提供）

環保局表示，針對近期大坑溪時有污染案件發生，已安排稽查人力並結合科技執法設備加強該流域污染預防稽查。環保局向業者喊話，切勿心存僥倖挑戰環保局查緝環保決心，如有污染環境行為，環保局將強硬執法、依法開罰絕不寬貸。

此外，提醒民眾若發現有水污染或其他環境污染情事，可立即向環保局提供通報並提供線索，歡迎多利用「1999」市政服務專線，環保局將立即派員前往處理，與市民共同維護環境品質。