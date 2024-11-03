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中油桃煉廠真空塔火警　環保局緊急應變與監控空氣品質

▲中油桃煉廠真空塔火警，環保局監控空氣品質

▲中油桃煉廠真空塔火警，環保局監控空氣品質。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中油公司桃園煉油廠3日發生真空蒸餾塔火警，市府環保局收到消防局通報後，隨即派員前往應變並監控空氣品質，該工廠因產生明顯粒狀污染物及異味造成空氣污染，後續環保局將依火調報告結果及查核公司是否切實執行空氣污染突發事故緊急應變措施計畫，若有違反，將依法告發並分別裁處重罰。

環保局表示，中油桃煉廠今日上午8時45分疑似M07製程中真空蒸餾塔輸送柏油之管線破洞，造成氣體從破洞處洩漏出，因該塔的高溫作用造成燃燒，中油人員當下立即關閉管線輸送，並出動廠內消防隊進行滅火，同步消防局、環保局亦前往現場滅火、應變及監測空污情形。於9時30分左右已無明火，且現場已由黑煙轉變成白煙。

▲中油桃煉廠真空塔火警，環保局監控空氣品質

▲中油桃煉廠真空塔火警，環保局監控空氣品質。（圖／環保局提供）

環保局指出，環保局同步以模式模擬空污影響範圍，並透過市府內部通報機制，通報桃園、龜山、蘆竹區公所，由公所再轉知可能受影響的所在里，提醒民眾注意防護。此外，環保局稽查員持續在下風處監測總揮發性有機物濃度，也由9時許的0.19 ppm持續下降到12時許的0.07 ppm。另於廠區周界也未發現消防廢水流出情形，所有消防廢水皆回收至廢水處理單元，未有溢流廠外情事發生。

環保局表示，本案詳細起火原因仍待消防局火調報告進行釐清，若涉及違反空污法第32條第1項，從事輸送或其他操作致產生明顯之粒狀污染物散布於空氣，或管理不當產生自燃或從事其他操作致產生異味污染物，則將依違法空污法32條告發，裁處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。環保局也會同步查證該公司是否切實執行空氣污染突發事故緊急應變措施計畫，若有不切實，將另依違反空污法第33條告發，可處新臺幣10萬元以上2,000萬元以下罰鍰。

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