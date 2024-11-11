封測大廠頎邦涉偽造空污數據！3環安人員遭起訴　公司也挨罰

▲封測大廠頎邦科技涉嫌空汙數據造假，檢方偵結後起訴3名環安人員。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、吳佩蓁／新竹報導

驅動IC封測大廠頎邦科技（6147）涉嫌偽造空氣污染數據，經新竹地檢署指揮調查局及保七總隊第三大隊偵辦，查出頎邦科技3名環安人員，自2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市環保局，檢方偵結後依犯空氣污染防制法罪嫌，起訴林姓、葉姓、陳姓等3名環安人員。

檢方指出，林姓、葉姓、陳姓等3名環安人員，明知公司持有新竹科學園區管理局核發的固定污染源操作許可證，需符合規定的排放標準，包括揮發性有機物總排放量須低於0.6kg/hr、全年削減率須達50%以上及廢氣排放量不得超過550 m3/min。

頎邦公司並於排放管道安裝VOC自動監測系統，監控排放的有機廢氣濃度、溫度及流量並透過數據計算有機物排放量，依規定定期向新竹市環保局申報空污數據，以供查核。

但林姓等3人為確保數據表面符合標準，自2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市環保局。

林男將排放管道P001、P002、P003、P004、P005、P006等，經VOC監測系統自動紀錄超出標準值部分的數據，以文字或紅字提醒異常，並指示陳男、葉男手動及利用數據模擬功能調整為合法範圍，並將不實數據上傳後，登載至頎邦公司空污季報，並自該廠傳送不實的監測數據至新竹市環保局，足生損害於新竹市環保局對於申報空污季報數值管理的正確性。

檢方偵結後，依犯空氣污染防制法第54條明知不實事項而申報罪嫌，起訴林男等3人，另頎邦公司因該公司受僱人執行業務而違反空氣污染防制法第54條罪嫌，依空氣污染防制法第57條之規定，科以該條之罰金。