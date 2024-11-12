移工販毒跨海走私大麻　狂PO「買金飾比YA照」炫富...這下慘了

▲航警局刑大查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，當場查獲二級毒品大麻花等證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於今年7至10月查獲自泰國空運來台包裹，貨物內夾藏數十包第二級毒品大麻花等毒品，查獲阮姓等4男1女等越南籍逃逸移工組成販毒集團，專門販售給在台工作移工賺取暴利，警方查出5名嫌犯不時在金飾店購買金飾，甚至在網路上炫富囂張行徑，警方循線查獲5人到案，當場起出5公斤大麻、新台幣14萬餘元，偵訊後依毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園、新竹地檢署偵辦。

▲航警局刑大報請桃園、新竹地檢署指揮偵辦，組成專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，查獲自泰國空運來台包裹夾藏大麻等證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

航警局指出，今年7月起，陸續接獲自泰國空運來台包裹，包裹內夾藏數十包第二級毒品大麻花，並指定給特定越南籍人士收貨，航警局刑警大隊會同海關、移民署、桃園、北市警與新竹警方等單位組成專案小組偵辦，並向新竹地檢署檢察官廖啟村、桃園地檢署檢察官吳明嫺報請指揮共同偵辦，循線在新竹、桃園與北市等地區查獲在台4男1女共5名越南籍犯嫌，並鎖定1名境外主嫌。

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，經常在網路上傳在金飾店購買金飾等炫富影片。（圖／航警局刑警大隊提供）

航警局查出，查獲5名越南籍人士分別為逃逸移工、逾期停留、逾期居留或以就學名義來台學生等多重身分，5人共組販毒集團，覬覦走私毒品高獲利報酬，從泰國走私大麻入境，再以不明管道取得第三級毒品K他命、毒咖啡包等毒品，利用學生身分製造販售通路，將毒品以高價販售給在台工作之越南、泰國移工，再透過販毒網絡橫跨中部以北。

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，現場起出14萬餘元證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

警方查出，5名犯行獲利驚人，甚至經常在各地金飾店購買金飾，還在網路上拿著大把新台幣、金飾等炫富畫面，行徑十分囂張，警方根據網路影片循線查獲到案，當場起出5公斤第二級毒品大麻花、現金14萬餘元等證物，經偵訊後分別移送新竹、桃園地檢署，依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，偵訊後將5名男女移送檢方偵辦。（圖／航警局刑警大隊提供）

航警局強調，本案在檢警、海關與移民署共同偵辦下及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內；機場相關單位將全力打擊販毒集團、遏止毒品走私，以保障國人健康及維護社會治安，提供居民安居無毒環境。