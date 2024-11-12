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移工販毒跨海走私大麻　狂PO「買金飾比YA照」炫富...這下慘了

▲航警局刑大報請桃園、新竹地檢署指揮偵辦，會同海關、桃園、北市與新竹警方專勤隊組成專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，當場查獲5公斤二級毒品大麻花等證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

▲航警局刑大查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，當場查獲二級毒品大麻花等證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於今年7至10月查獲自泰國空運來台包裹，貨物內夾藏數十包第二級毒品大麻花等毒品，查獲阮姓等4男1女等越南籍逃逸移工組成販毒集團，專門販售給在台工作移工賺取暴利，警方查出5名嫌犯不時在金飾店購買金飾，甚至在網路上炫富囂張行徑，警方循線查獲5人到案，當場起出5公斤大麻、新台幣14萬餘元，偵訊後依毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園、新竹地檢署偵辦。

▲航警局刑大報請桃園、新竹地檢署指揮偵辦，組成專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，查獲自泰國空運來台包裹夾藏大麻等證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

▲航警局刑大報請桃園、新竹地檢署指揮偵辦，組成專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，查獲自泰國空運來台包裹夾藏大麻等證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

航警局指出，今年7月起，陸續接獲自泰國空運來台包裹，包裹內夾藏數十包第二級毒品大麻花，並指定給特定越南籍人士收貨，航警局刑警大隊會同海關、移民署、桃園、北市警與新竹警方等單位組成專案小組偵辦，並向新竹地檢署檢察官廖啟村、桃園地檢署檢察官吳明嫺報請指揮共同偵辦，循線在新竹、桃園與北市等地區查獲在台4男1女共5名越南籍犯嫌，並鎖定1名境外主嫌。

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，經常在網路上傳在金飾店購買金飾等炫富影片。（圖／航警局刑警大隊提供）

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，經常在網路上傳在金飾店購買金飾等炫富影片。（圖／航警局刑警大隊提供）

航警局查出，查獲5名越南籍人士分別為逃逸移工、逾期停留、逾期居留或以就學名義來台學生等多重身分，5人共組販毒集團，覬覦走私毒品高獲利報酬，從泰國走私大麻入境，再以不明管道取得第三級毒品K他命、毒咖啡包等毒品，利用學生身分製造販售通路，將毒品以高價販售給在台工作之越南、泰國移工，再透過販毒網絡橫跨中部以北。

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，現場起出14萬餘元證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，現場起出14萬餘元證物。（圖／航警局刑警大隊提供）

警方查出，5名犯行獲利驚人，甚至經常在各地金飾店購買金飾，還在網路上拿著大把新台幣、金飾等炫富畫面，行徑十分囂張，警方根據網路影片循線查獲到案，當場起出5公斤第二級毒品大麻花、現金14萬餘元等證物，經偵訊後分別移送新竹、桃園地檢署，依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，偵訊後將5名男女移送檢方偵辦。（圖／航警局刑警大隊提供）

▲航警局刑大專案小組查獲越南籍逃逸移工組成販毒集團，偵訊後將5名男女移送檢方偵辦。（圖／航警局刑警大隊提供）

航警局強調，本案在檢警、海關與移民署共同偵辦下及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內；機場相關單位將全力打擊販毒集團、遏止毒品走私，以保障國人健康及維護社會治安，提供居民安居無毒環境。

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