許甫：11月與璩美鳳開會還稱讚柯文哲　今年1月還想參觀競總

▲民眾黨發言人許甫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

媒體人璩美鳳今（12日）爆料，指控民眾黨主席柯文哲在2022年10月5日的新聞會議中，當眾對她性騷擾。對此，民眾黨副秘書長許甫在黨內政論節目「民眾之聲」提到，2022年11月他銜柯之命繼續跟璩討論後續提案，「完全沒有覺得璩對柯文哲本人有任何不滿、不高興，璩甚至對柯有諸多的誇讚」，甚至今年1月大選前夕，還頻傳訊息、打電話，很急著要參觀當時位在新莊的競選總部。

許甫說，2022年11月，他銜柯文哲主席之命，繼續跟璩美鳳討論後續、對接相關宣傳提案，當時不是在談藍白合、是地方選舉，「璩美鳳說事情發生在10月，但是11月跟他談的時候，完全沒有覺得璩對柯文哲本人有任何不滿、不高興，璩甚至對柯有諸多的誇讚」。

「今天看到這訊息，我很訝異。」許甫表示，今天民眾黨的聲明便提到，這種東西是雙方感受問題，本黨無從進一步了解，但民眾黨絕對支持當事人依法提出申訴。此外，今天另一方是柯文哲、無法為自己辯駁，也沒有過其他相關人等，應該要給各自表示意見的機會，「今天戴上有色濾鏡，感覺就是周刊的抹黃報導」。

許甫還說，自己當時就是接著璩美鳳所指的會議之後繼續對接，就他那時候的判斷來看，完全感覺不出來（不滿、不高興）。此外，今年1月10日晚上10點多還陸續傳訊息、打電話，很急著希望在隔天1月11日來參觀新莊的競選總部。

許甫強調，璩美鳳的行為，這完全不像她對柯文哲非常傷心、憤怒，或是對藍白合很失望等等，為什麼1月11日還要來參觀民眾黨柯文哲總統候選人的競選總部？非常奇怪。

許甫還表示，宣昶有上午受訪時說，「這事情6個月前，就有跟裴社長（鏡週刊社長）講過，時機點到了就會講出來」，時機點到了是什麼？是柯文哲被羈押禁見中、無法為自己辯駁的時候嗎？