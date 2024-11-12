　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許甫：11月與璩美鳳開會還稱讚柯文哲　今年1月還想參觀競總

▲民眾黨發言人許甫。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人許甫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

媒體人璩美鳳今（12日）爆料，指控民眾黨主席柯文哲在2022年10月5日的新聞會議中，當眾對她性騷擾。對此，民眾黨副秘書長許甫在黨內政論節目「民眾之聲」提到，2022年11月他銜柯之命繼續跟璩討論後續提案，「完全沒有覺得璩對柯文哲本人有任何不滿、不高興，璩甚至對柯有諸多的誇讚」，甚至今年1月大選前夕，還頻傳訊息、打電話，很急著要參觀當時位在新莊的競選總部。

許甫說，2022年11月，他銜柯文哲主席之命，繼續跟璩美鳳討論後續、對接相關宣傳提案，當時不是在談藍白合、是地方選舉，「璩美鳳說事情發生在10月，但是11月跟他談的時候，完全沒有覺得璩對柯文哲本人有任何不滿、不高興，璩甚至對柯有諸多的誇讚」。

「今天看到這訊息，我很訝異。」許甫表示，今天民眾黨的聲明便提到，這種東西是雙方感受問題，本黨無從進一步了解，但民眾黨絕對支持當事人依法提出申訴。此外，今天另一方是柯文哲、無法為自己辯駁，也沒有過其他相關人等，應該要給各自表示意見的機會，「今天戴上有色濾鏡，感覺就是周刊的抹黃報導」。

許甫還說，自己當時就是接著璩美鳳所指的會議之後繼續對接，就他那時候的判斷來看，完全感覺不出來（不滿、不高興）。此外，今年1月10日晚上10點多還陸續傳訊息、打電話，很急著希望在隔天1月11日來參觀新莊的競選總部。

許甫強調，璩美鳳的行為，這完全不像她對柯文哲非常傷心、憤怒，或是對藍白合很失望等等，為什麼1月11日還要來參觀民眾黨柯文哲總統候選人的競選總部？非常奇怪。

許甫還表示，宣昶有上午受訪時說，「這事情6個月前，就有跟裴社長（鏡週刊社長）講過，時機點到了就會講出來」，時機點到了是什麼？是柯文哲被羈押禁見中、無法為自己辯駁的時候嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電大驚喜！　宣布提高配息
快訊／宋再臨離世前IG留言曝光
快訊／新北30歲男潛水失蹤！遺體尋獲
快訊／韓星宋再臨過世　享年39歲
「中文YT第一人」回來了！　李子柒全平台復出
快訊／南澳高中進修部急停班停課
台鐵確定加薪！　再招722人
快訊／台韓大戰　南韓先發公布
高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

前環保署官員「性騷7女」偷親、撫胸　監院斥無悔意全票通過彈劾

許甫：11月與璩美鳳開會還稱讚柯文哲　今年1月還想參觀競總

傳川普選「挺台大將」盧比歐任國務卿　綠黨團樂見：友台色彩鮮明

反制政院巧門！藍白周五再拚NCC修法　代理主委翁柏宗將下台

台灣明年邁入超高齡社會　卓榮泰：超前部署友善高齡環境

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

前環保署官員「性騷7女」偷親、撫胸　監院斥無悔意全票通過彈劾

許甫：11月與璩美鳳開會還稱讚柯文哲　今年1月還想參觀競總

傳川普選「挺台大將」盧比歐任國務卿　綠黨團樂見：友台色彩鮮明

反制政院巧門！藍白周五再拚NCC修法　代理主委翁柏宗將下台

台灣明年邁入超高齡社會　卓榮泰：超前部署友善高齡環境

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

吳姍儒產後回歸主持棒！收吳宗憲百萬保姆車　他霸氣答應養2外孫

桃園環保局煉油廠體檢　32缺失開罰67.5萬+限期改善

「新新併」員工安置計畫卡關　金管會：可送件但須補件

包場看電影綻放社福力　台東「幸福電影院」今登場

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

議員險吃發霉泡麵怒了！衛生局開查

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

快訊／璩美鳳控柯文哲性騷　民眾黨回應了

爆陳時中與辣妹應酬翻車　王鴻薇回擊了

王定宇提告葛斯齊　他曝1前提可能撤告

璩美鳳批柯「吃定粉絲」吞下委屈

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟無人道歉、負責

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒榮譽獎章

公務員傳遭職場霸凌亡　許銘春發聲「從未接到陳情」

璩美鳳控柯文哲曾「摸手性騷」　吳靜怡：好險沒用假老二騙到總統

更多熱門

相關新聞

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

資深媒體人璩美鳳指控，民眾黨主席柯文哲2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「聘你當國安會副秘書長」等言論，並秀出line截圖為證。在場的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有也受訪證實此事，並直言柯在公共場合的行為「嚇死人」。綠委洪申翰今（12日）表示，若屬實，柯文哲叫統促黨發言人璩美鳳當國安會秘書長，令人毛骨悚然。

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

關鍵字：

柯文哲民眾黨璩美鳳許甫民眾之聲

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

台中+27處科技執法！名單公布

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面