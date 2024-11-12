初見面「聞到香味就愛上」　妹子愣：我沒噴香水阿！過來人秒懂

▲另一半穿過的衣服都會有香味。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

大部分情侶熱戀期愛得濃烈，天天膩在一起也不嫌煩，一名女網友表示，在還沒交往時，男友第一次見面就對她身上的味道著迷，但自己沒有習慣噴香水，也聞不出有什麼香味，而且在一起後，男友很愛聞她的頭髮、脖子，讓她很疑惑「到底是什麼味道？」對此，不少女網友透露「我超愛吸我男朋友」。

原PO在Dcard發文，「男生都會聞女生的味道？有香就先暈？」男友表示第一次見面時，就對她身上的味道迷倒，「聽了不知道該不該開心，有香就先暈？」但她根本沒有噴香水的習慣，不知道男友聞到的是什麼味道。

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在一起之後，男友只要靠近她，就會聞她的頭髮、脖子，「之前也有聽姊妹說，她男友超愛聞她的頭皮」，不過原PO感到疑惑，沒有女生不是香的吧？身上能殘香的好像就是頭髮、身體乳、衣服，「都是偏木質調的香味，這是男生會暈的味道嗎，還是只是被愛情蒙蔽了」。

▲不少人都喜歡聞另一半身體的味道。（示意圖／記者周亭瑋攝）



貼文一出，不少人透露，「我男友也超愛聞我味道，很像吸毒」、「我男友也很愛聞我的頭皮味，兩天不洗的油頭他最愛」、「我男友很愛聞脖子、頭頂、胸前的味道」、「每次和男友見面，他都把我當貓一樣抱起來吸，吸完還會一臉滿足跟我說他很快樂」、「交往了6年結婚快1年，我老公工作完就會過來抱著我狂吸，然後說『讓我充個電』」、「我之前走在超空曠的馬路上找我男友，他也說我一走過來就都是香味，但我也是連身體乳香水都不擦的人，甚至頭髮都是短髮」。

就有網友指出，「那是費洛蒙的味道，我有觀察過，跟男友熱戀期的時候，他香味超濃，但跟他吵架的時候味道就會消失，很有趣」、「費洛蒙，通常基因差越多，越喜歡也會越香，對男女都適用」。

事實上，過去本刊也曾報導《女生超愛聞男友「體味」？ 專家「突破盲點」...好害羞》， 一名女網友喜歡深埋在男友脖子間猛力吸氣，就連他穿過的外套三不五時都會拿來聞。相性幸福健康管理中心性福導師解釋，嗅覺來自費洛蒙，而費洛蒙是種藉由空氣傳播的「化學訊號」，它不像氣味般的讓人察覺，只對某些個體造成生理影響；其作用機制分幾種，它所傳遞訊息的路徑：嗅覺→犁鼻器→下視丘，會誘導影響情緒、情感，產生行為動機。