三星蔥價創17年新高　一根蔥比雞腿貴！颱風又要來…蔥農想哭

▲三星蔥價再創新高紀錄，蔥農卻欲哭無淚，因為價格再好，也沒有好蔥可賣。（示意圖／三星警分局提供）

圖文／CTWANT

康芮颱風襲台後，宜蘭知名三星蔥損失慘重，連帶影響到售價和批發價。繼上週三1公斤飆破900元後，今（12）日再度創下新高，蔥價1公斤來到1000元，平均價也飆到每公斤863.1元，創17年新高紀錄。超高價格讓民眾傻眼，因為一根蔥竟然比一隻雞腿還要貴。

根據三星在地農會數據，過去最高價得追溯到民國96年，當時每公斤600多塊。盤點過往颱風前，每天三星蔥產量大約一到兩噸，不過如今產量少了一大半，只剩下200多公斤，約0.2噸，供不應求，導致價格飆漲，拍賣價更是創下北農50多年的新紀錄。

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過往來說，11月份的青蔥價格大約落在200到300塊錢，這次最高狂飆到近千元，不只民眾傻眼，農民自己也嚇一跳，而原定要出貨的青蔥，現在都被迫擱置。三星農會總幹事指出，因為颱風剛過、產量還沒恢復，再加上災後預期心理，才導致蔥價居高不下。

三星蔥價格創歷史新高，但蔥農開心不起來，因為蔥都被雨水泡爛、發臭了，價格好，但好蔥不到2成，還得擔心有小偷覬覦，再加上又有颱風靠近，蔥農實在滿腹無奈。

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