手指遭咬「怒摔死倉鼠」！冷血男PO影片喊紅了　判決下場曝光

▲張男僅因被倉鼠咬手指，憤而將牠摔至牆壁致死，還拍成影片傳至網上，此舉違反《動物保護法》。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

澎湖白沙鄉9月10日發生一起虐待動物事件，1名張姓男子疑似在逗弄飼養的倉鼠時不慎被咬，未料一氣之下竟將牠甩至牆上致死，更誇張的是他還將事發過程影片上傳至網上，結果引發不少網友撻伐，澎湖地方法院日前審理此案後，遭判拘役50日，併科罰金新台幣20萬元。

據了解，張男侄女9月10日在馬公市1間寵物店內購入1隻倉鼠，隨後轉送給張男飼養，張男當日晚間8時許在白沙鄉的住處內逗弄飼養倉鼠時，不慎被咬了手指一口，沒想到他盛怒下竟將牠摔向牆壁，導致牠遭受猛烈撞擊身亡。

此外張男還將過程用手機拍下並上傳到以本名為帳號的社群網站臉書，甚至寫道「謝謝大家分享我在分享謝謝內感恩，請關注俺，紅了紅了」等內容，結果引發眾怒撻伐，未料張男不僅不撤文或下架影片，還將大頭貼換成自己是「通緝犯黑社會」自嘲，並問「有罪嗎」，經民眾向澎湖縣政府農漁局通報此事後，家畜疾病防治所獸醫隨即向澎湖縣政府警察局刑事警察大隊告發。

檢方表示，警方展開調查後隨即移送檢方偵查起訴，檢察官在起訴書指出，張男施虐倉鼠時還持手機錄影拍攝，明顯有意將過程存證，甚至發布至網路上蓄意激起網友討論，藉此成為另類網紅，針對他漠視生命且犯後態度不佳，檢方請求法官從重量刑，澎湖地方法院日前審理，張男依違反《動物保護法》遭判拘役50日，併科罰金新台幣20萬元。

延伸閱讀

▸ 「前婆婆」逼全家出錢幫蓋房子！ 還苦勸女兒不要花錢治癌夫：花那麼多錢幹嘛

▸ 女店員問要不要點麵！阿伯竟嗆「要把整家店頂下來」 全場嘆：服務業的心酸

▸ Tommy爆偷吃Yuma 陽光形象幻滅！背景遭起底