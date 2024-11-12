女店員問要不要點麵！阿伯怒嗆「要把店頂下來」　網嘆：究極奧客

▲女店員只是問男子要不要點麵，沒想到因此爆衝突。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

服務業的心酸！有網友發文透露，在台中文心秀泰的烏龍麵店，看到有阿伯跟店家起糾紛，只見影片中，女店員問老伯要不要點麵，但老伯卻一直找麻煩，表示「我看一下炸物是不行喔？」店員又再問了一次，老伯卻直接爆氣喊「妳態度是在差什麼？」甚至還用手指著對方。

原PO昨（11日）在Threads拍下影片發文指出，起因女店員只是問老伯要不要點麵，老伯就回他「我看一下炸物是不行喔？」「講話就講話，用這種口氣誰聽得下去」，於是店員又再問了一次，2人就直接爆發口角，老伯更當場吆喝「妳態度是在差什麼？還插腰。」

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原PO感嘆，奧客第一句話永遠都是「態度在差什麼」，「難道老伯你態度就不差嗎？人家說吃飽太閒，老伯是還沒有吃就很閒，服務業真的很辛苦，拜託不要這麼機八，將心比心。」

貼文曝光也引發網友熱議，「我是隔壁店家，阿北一直說他花錢最大，要把整家店頂下來」、「口水都噴到前面的炸物上面，誰要吃啊？」「究極奧客模式」、「老人家要看炸物就給他看吧…畢竟他能看的時間也不多了」、「誰家躁鬱老人請領回」、「最難搞的真的都這種阿桑阿伯」、「就吃個麵是想要多vip」、「支持直接嗆爆下流老人，不消費就滾，要消費就掏錢買單，就這樣。」

但也有人認為，「我覺到老人家只是想看炸物而已，老人第一次回話態度可能些許不佳，或許是無意，但後面沒人排隊，也沒妨礙到其他人，可以回答老人問題，可或不可，看完自然就會離開，沒必要爭執。」對此，原PO也回應，是的確沒必要爭執，但因為他沒有當下就錄影，所以其實一開始後面排了一堆人，「這已經是10分鐘後的影片了，老人還是不斷咆哮，到後面鬧到樓管出來處理，店員也只是出來賺錢，這口氣要吞下去真的有點難。」

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