人死後發生什麼事？臨終關懷護理師揭「殘酷現實」　失禁發臭樣樣來

▲臨終護理師朱莉揭示人體在死後發生的變化。（組圖／翻攝自YouTube、VCG）

記者葉睿涵／編譯

臨終關懷護士朱莉（Julie）致力於消除圍繞死亡的恐懼和誤解。最近，她在YouTube發布教育影片，分享人體在死後發生的變化，讓觀眾了解生命自然終結的過程，影片瞬間在網上走紅，吸引超過58萬人觀看。

《每日郵報》引述朱莉的說法指出，人類一旦死去，身體立刻就會發生變化，而這樣的變化在數小時、一天、數天，乃至十天後都有不同。

死後即刻的變化

人體在死亡後，會瞬間進入放鬆狀態。朱莉解釋，由於人體所有的肌肉都會鬆弛下來，因此身體的液體會被立刻釋放，可能引發失禁，或有體液從眼耳口鼻流出的狀況。接著，體內的酶會開始分解缺氧的組織，進入初步的「自我消化」階段，而且體溫也會以每小時下降攝氏1.5度的速度「腐爛」。

死後數小時內

數小時後，人體的血液因重力作用開始往下沉積，導致下背部皮膚變成紫色或更深的顏色，稱為「屍斑」。大約1、2小時後，人體肌肉會因缺乏三磷酸腺苷（ATP）無法放鬆，身體逐漸僵硬，進入「屍僵」階段。這個過程通常會從眼睛、臉部等小肌肉開始，延伸至四肢。

▲人在死去的一瞬間就會立即發生變化。（示意圖／VCG）

死後24到36小時

死後一到一天半後，屍僵現象會逐漸消退，身體恢復柔軟。朱莉表示，這時人體通常已進入太平間，並由工作人員進行處理準備，以便進行後續的葬禮或火化。此時，身體的溫度也會降至與環境一致，完成冷卻過程。

死後4到10天

在死後4至10天內，人體會進入「腐敗」階段，體內細菌大量繁殖，分解組織，釋放出甲烷和氨等氣體，產生明顯異味並使腹部膨脹。皮膚顏色隨著氣體的生成進一步變深，此時的人體通常會開始發出腐敗味道。

死後10到20天的狀態

死後10到20天，人體進入分解的最後階段，暴露在外的部分呈現黑色且進一步膨脹，液體不斷外洩。朱莉解釋，這是一個自然的分解過程，如果沒有保存措施，身體最終會完全分解。她的影片意在讓人理解這一過程，從而減少對死亡的畏懼。