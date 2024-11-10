墨西哥4槍手闖酒吧「隨機開槍」多人中彈　至少10死7傷

▲這起酒吧槍擊案件造成至少10人死亡。（示意圖／視覺中國）
記者詹雅婷／綜合報導
墨西哥中部9日晚間發生槍擊事件，4名槍手闖入一間酒吧隨機開槍掃射，造成至少17人中彈，釀成10人死亡、7人受傷，隨後逃離現場。目前已有一名嫌犯落網，犯案動機尚待釐清。
BNO NEWS報導，事發於當地9日晚間9時左右，4名槍手乘車抵達奎雷塔羅市的Los Cantaritos酒吧，依據酒吧監視器畫面，這群人隨機開槍掃射，至少17人中彈，其中10人死亡。經確認，死者為7名男性與3名女性。
緊急單位接獲通報後趕往現場。該市公共安全機構負責人奧爾帝斯（Juan Luis Ferrusca Ortiz）表示，嫌犯做案乘坐的車輛已經找到，但被縱火燒毀，至今抓到1名嫌疑人，犯案動機尚待釐清。
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informa en torno a los hechos suscitados la noche de este sábado 09 de noviembre. pic.twitter.com/1CXhorpyxy— @SSPMQueretaro (@SSPMQueretaro) November 10, 2024
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