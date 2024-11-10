墨西哥4槍手闖酒吧「隨機開槍」多人中彈　至少10死7傷

新竹市東區國華街一處舊社區大樓昨(9日)晚間9時許發生一起人倫悲劇！50多歲曾姓男子與20多歲的外甥發生口角衝突，曾男一氣之下竟持刀砍殺外甥，經送醫急救後仍傷重不治。鄰居表示，目前無業的曾男平時行為舉止就有點奇怪，附近的人也不太敢跟他有互動。