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台灣虎航明年1月開航高雄-札幌　「單程3899元起」明早10點開搶

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▲台灣虎航明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲），是高雄出發第一條直飛北海道的航線。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航今宣布，明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線，是高雄出發第一條直飛北海道的航線，明天上午10時起推出單程未稅3899元促銷價，限時2天。酷航也宣布，將開通3個新航點，分別飛往越南富國島、印尼巴東及中國揭陽潮汕國際機場（汕頭）。

台灣虎航指出，高雄-札幌（新千歲）航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT260，每周二、六的上午8時自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，每周二、六的下午1時55分自新千歲機場起飛。

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▲▼台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線，推出單程未稅價3999元起限時促銷。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌航線，推出單程未稅價3899元起限時促銷。（圖／虎航提供）

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於11月13日上午10時起至11月14日晚間23時59分推出單程未稅3899元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年1月21日起至2025年3月29日止。

目前台灣虎航高雄出發航點，包括日本東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩，以及韓國金浦、澳門、越南峴港與富國島，台灣虎航表示，待明年1月21日札幌（新千歲）開航後，將達11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

▲▼酷航飛往富國島和巴東的航班，將使用巴西航空工業公司(Embraer)E190-E2客機運營。 。（圖／酷航提供）

▲酷航飛往富國島和巴東的航班，將使用巴西航空工業公司(Embraer)E190-E2客機運營。 。（圖／酷航提供）

新航集團旗下的低成本航空公司酷航將開通三個新航點，酷航指出，富國島和巴東的航班將於今年12月20日和2025年1月6日開航，並使用巴西航空工業公司 (Embraer) E190-E2 客機運營。

前往汕頭的航班將於2025年1月16日開航，採用空中巴士A320系列機型運營。酷航表示，飛往富國島、巴東和汕頭的航班已開放預訂，旅客可透過酷航官網、手機App及其他銷售通路進行預訂。

▲▼富國島以稀有的野生動物和純淨的海灘聞名，適合度假放鬆。（圖／酷航提供）

▲富國島以稀有的野生動物和純淨的海灘聞名，適合度假放鬆。（圖／酷航提供）

酷航指出，從台北出發，搭乘經濟艙飛往富國島，單程最低含稅價新台幣4847元起；飛往巴東單程最低含稅價新台幣4392元起；飛往汕頭單程含稅價最低新台幣5607元起。

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