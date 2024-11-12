陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳

▲南檢今(12日)上傳新版陳啓昱通緝照。（圖／翻攝刑事局網頁）

突發中心／台北報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉入光電弊案，金額高達11億元，但卻遭台南地院無保請回，迄今下落不明，南檢遂於4日正式發出通緝，並於昨(11日)刊登在刑事局重要緊急查緝專案網頁，但照片久遠的程度引發資深媒體人黃揚明質疑「是在搞笑嗎？」今(12日)稍早南檢更新陳啓昱照片，用的竟然還是《ETtoday新聞雲》記者於2019年拍攝照片的「去背模糊版」。

陳啓昱曾是綠營要角，大學時期就開始參加學生運動，1994年踏入政壇當選高雄縣議員，2008年當選立委，2010年被時任高雄市長的陳菊延攬為副市長，從政之路相當順遂，後陳啓昱於2016年啓接任台鹽董事長，直到2021年2月才辭職。但2024年檢方卻發現陳啓昱涉入光電弊案，致使台鹽蒙受逾11億元損失，南檢於10月23日發動大規模搜索、約談後，向法院聲押陳啓昱，未料台南地院卻認為「羈押要件不符」，因此裁定無保請回。

▲南檢11日上傳的陳啓昱通緝照因年代太過久遠而挨轟。（圖／翻攝刑事局網頁）

南檢提出抗告後，台南高分院於10月28日裁定發回，並於同月31日上午重開羈押庭，但當天陳啓昱即神隱未到庭，南檢察覺情況有異，緊急聯繫高雄橋檢前往陳啓昱住家查看，但陳早已不知去向，就連家屬也連繫不上，後南檢發出拘票拘提，但陳啓昱迄今下落不明。

南檢4日針對陳啓昱正式發出通緝，並於11日刊登在刑事局重要緊急查緝專案網頁，但南檢上傳的照片卻是「年輕版陳啓昱」，照片中的他頭髮烏黑、臉部肌肉緊實，還似乎開了美顏柔焦濾鏡，與陳啓昱近年外貌有明顯落差。離譜程度就連資深媒體人黃揚明都看不下去，在臉書發文質疑，南檢提供的照片「至少是20年前的模樣，這是在搞笑嗎？」網友也紛紛傻眼，直呼「差太多了吧」、「這樣才抓不到啦」、「就是不想抓到他的決心比奇萊山還堅定」、「司法檢調盡力了，他們盡力不想讓人被抓！」

▲南檢上傳的新照來源是《ETtoday新聞雲》記者於2019年1月拍攝的照片。（圖／翻攝刑事局網頁）

▲《ETtoday新聞雲》記者拍攝的原照。（圖／資料照）

在引發輿論熱議後，今(12日)南檢重新上傳陳啓昱照片，畫面中的陳啓昱戴著銀框眼鏡，身穿黑色外套、白色襯衫，雙唇略癟、嘴角下垂，只是相片畫素仍然不佳，陳啓昱的臉點開放大後稍顯模糊，而南檢還特地將照片「去背處理」。《ETtoday新聞雲》查看後，發現該張照片竟來源於本報，是2019年1月陳啓昱出席民進黨臨時中執會時，本報記者所拍攝之資料照。

本案陳啓昱涉嫌共謀詐財，且涉案程度重大，但卻遭台南地院無保釋放，且重開羈押庭期間有長達9天空窗期，引發外界質疑司法縱放特地人士；且陳啓昱政壇打滾多年，高雄市議會、立法院時期都曾留下照片，擔任台鹽董座後也有留影，但南檢卻連一張通緝照都搞不定，連連凸槌、難以讓社會大眾信服，也不外乎黃揚明會想問，「是在搞笑嗎？」

▲南檢上傳的通緝照(右)、與本報資料照(左)比對，臉部表情，穿著，甚至拉鍊與領子細節角度、皮膚紋理全部一致。（圖／資料照、翻攝刑事局網頁）

▲陳啓昱擔任台鹽董事長期間曾留影。（圖／資料照／台鹽提供）