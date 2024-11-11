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通緝陳啓昱用「黑髮緊實舊照」　黃揚明傻眼：是在搞笑嗎？

▲▼民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱。（組圖／翻攝刑事局、資料照）

▲陳啓昱的通緝照（左）與近照（右）相差甚遠。（組圖／翻攝刑事局、資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，疑掏空台鹽損失達11億元，台南地院1日召開羈押庭，陳男未到庭南檢發出拘票拘提，迄今未發現其蹤影，台南地檢署4日正式發出通緝，並於11日刊登在刑事局重要緊急查緝專案網頁上。對此，資深媒體人黃揚明看完表示，「這是在搞笑嗎？」

根據台南地檢署上傳至刑事局查緝專刊的照片顯示，陳啓昱的照片彷彿經過美顏濾鏡，頭發烏黑、臉部肌肉緊實，且皮膚發出白光等，與近期被拍到的照片相差甚遠。

黃揚明11日發文表示，「結果正式查緝專刊使用的陳啓昱照片，應該是至少20年前的模樣。這是在搞笑嗎？」同時，黃揚明也PO出座陳啓昱2008年1月的立委選舉公報照片，以及立法院官網上的照片，都與陳啓昱檢方PO出的照片相近，由此可知該照距今至少16年。

網友看完紛紛留言，「差太多了吧」、「這樣才抓不到啦」、「照騙」、「不說還真不知道這張照片是誰欸？可能只有她媽、他老婆認得吧」、「應該放嬰兒照的，穿開襠褲那種」、「乾脆用他國中畢冊的照片算了」。

結果正式查緝專刊使用的陳啟昱照片，應該是至少20年前的模樣。 這是在搞笑嗎？

黃揚明（剝雞） 發佈於 2024年11月11日 星期一

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