台鹽綠能弊案前董座陳啓昱通緝　「無人可問」法院駁回羈押聲請

▲台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，陳啓昱逃亡被通緝，台南地院以無從依法訊問被告，檢方聲請羈押陳啓昱不能准許應予駁回。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院1日召開羈押庭，但陳啓昱未到庭，並在檢方發拘票拘提未果下，4日發布通緝，台南地院12日以陳啓昱已逃亡通緝，無從依法訊問被告，檢方聲請羈押陳啓昱不能准許應予駁回。

台南地院指出，檢察官於10月23日以被告陳啓昱涉犯公司法未繳納股款罪、商業會計法之填製不實會計憑證罪、利用不正方法致使財務報表生不實結果罪、刑法之使公務員登載不實罪、證券交易法之使公司為不利益交易罪、特别背信罪等罪嫌重大。又證券交易法之罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞為由，聲請羈押並禁見、通訊。法院10月24日訊問後，認犯罪嫌疑不足裁定被告請回，但檢察官於10月25日提起抗告，台南高分院10月28日裁定撤銷原裁定並發回台南地院重開羈押庭。

台南地院原訂10月31日下午2時開庭，惟因康芮颱風來襲，台南市政府及高雄市政府均宣布停止上班而順延至11月1日開庭，惟被告並未到庭，法院同日依法囑託橋頭地檢署代為拘提被告未果。且被告已11月4日經台南地檢署發布通緝，迄今未緝獲，顯已逃匿，台南地院無從依法訊問被告陳啓昱，是檢察官於偵查中聲請對陳啓昱羈押，因情事變更不能准許，應予駁回。本件得抗告。

台南地院強調，本件裁定見解與2006年12月13日台灣高等法院暨所屬法院法律座談會刑事類提案第32號研討結果相同，另本案可待被告通緝到案後，再由檢察官依法向法院聲請羈押。