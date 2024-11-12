陳啓昱照「至少年輕30歲」　台南藍軍酸：真有心要通緝嗎？

▲台南市議會國民黨團12日表示，台南地檢署提供查緝專刊照片，但通緝照的人比現在的陳啓昱至少年輕30歲，可說判若兩人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台鹽董座陳啓昱遭通緝8天，通緝照終於亮相，台南市議會國民黨團12日質疑指出，陳掏空台鹽11億多元黑金弊案，檢方聲押台南地院卻無保飭回，陳趁法院開綠燈逃逸遭通緝，11日台南地檢署終於提供查緝專刊照片，但通緝照的人比現在的陳啓昱至少年輕30歲，判若兩人的照片叫警察及全民去哪找人？

國民黨團副書記長林燕祝、李中岑、發言人蔡育輝、蔡宗豪指出，前台鹽董座陳啓昱掏空弊案，就是執政的民進黨『酬庸自肥』代表作，陳成立台綠並不是要發展綠電，而是為了『左手搬給右手』，掏空台鹽和台綠資產，與鴻暉國際和晁陽開發，簽下上百公頃光電租賃契約，又引進承陽光電、宸峰工程等民股，讓資本額只有3.7億的台綠，2年就可以虧損2.5億，原來陳的兒子就在鴻暉國際擔任要職，打著台綠招牌賺錢，讓『左手搬給右手』的黑金貪腐手法發揮到極致，國家資產就這樣被『酬庸自肥』掏空。

國民黨團說，10月22日台南地檢署兵分32處搜索台鹽、台綠等場所，傳喚前台鹽董事長陳啓昱等19人及15名證人，偵訊後以背信及使公務員登載不實聲押陳等5人，另有6名被告准以10萬到30萬元不等交保，全案偵查核心陳啓昱卻被台南地院無保飭回，直到重開聲押庭，檢院才驚覺陳跑了，11月4日終於發布通緝，結果等了8日，台南地檢署終於提供陳的照片給警方，誰知大家一看查緝專刊，陳的照片讓人傻眼，頭上三條線。

國民黨團表示，陳啓昱的通緝照片是AI生成照嗎？通緝照是30歲左右，頭髮茂密烏黑、白面斯文的人，通緝照不是要抓人嗎？台南地檢提供這張照片，跟現在白髮稀鬆、老態又胖胖身材的陳啓昱相較，根本判若兩人，這是要警察及全民去哪裡抓人？台南地院和台南地檢署，真的有心想要偵辦審理這起掏空台鹽和台綠11億多元資產的黑金弊案嗎？現在執政的賴清德政府，看看陳啓昱的酬庸案，是否該好好檢討現在鬧得沸沸揚揚一系列的『酬庸自肥』案，人民真的要縱放國家資產被民進黨這樣掏空嗎？