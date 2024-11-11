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陳啓昱通緝8天專刊未上網　南檢：未表示要登要案查緝專刊

▲台鹽前董座陳啓昱被刊登在刑事局重要緊急查緝專案網頁上 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案件，11月4日依法對被告陳啓昱發布通緝，陳啓昱通緝資料及照片已刊登要案查緝專刊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案件，11月4日依法對被告陳啓昱發布通緝，惟外界執疑陳啓昱通緝已8天，通緝資料尚未刊登刑事局要案查緝專刊，台南地檢署上說明澄清指出，陳啓昱通緝資料及照片4日已傳至內政部警政署刑事警察局網站「通緝專區」，並未表示要刊登查緝專刊。

台南地檢署指出，陳啓昱通緝資料及照片，4日已傳至內政部警政署刑事警察局網站「通緝專區」、「通緝犯資料查詢(公告)平台」、「台灣高等檢察署通緝查詢系統」等網頁平台，民眾自4日起均可透過這些網頁資料查得被告陳啓昱通緝資料及其照片；另依台南地檢署2024年11月4日發布之新聞稿內容中，並未表示要請警政署刑事警察局刊登查緝專刊，且事實上亦無該案之通緝資料未上網之情事，特此說明。

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案件，11月4日依法對被告陳啓昱發布通緝，陳啓昱通緝資料及照片4日已傳至內政部警政署刑事警察局網站「通緝專區」，惟並未表示要刊登要案查緝專刊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台鹽綠能公司疑藉綠電業務，跟光電業者共謀不法款項，台南地檢署10月22日指揮調查人員前往台綠總部等32處場所進行搜索，並約談台鹽前董座陳啓昱、台鹽前總經理蘇坤煌等34人到案，並聲押陳啓昱等5人，10月24日台南地院以陳男等5人罪證不足聲押駁回。

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案件，11月4日依法對被告陳啓昱發布通緝，陳啓昱通緝資料及照片4日已傳至內政部警政署刑事警察局網站「通緝專區」，惟並未表示要刊登要案查緝專刊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南檢不服提出抗告成功，台南高分院10月28日發回台南地院更裁，台南地院11月1日召開羈押庭時，陳啓昱未到庭，法官裁定羈押蘇坤煌、蘇姓業者等2人，郭姓前台鹽副總經理及戴姓罪證不足請回。南檢同日上午前往陳啓昱位於高雄旗山的住處逮人未果，晚間再委由橋頭地檢署前往陳啓昱住處拘提又二度撲空。台南地檢署11月4日認定，陳啓昱逃亡、藏匿，檢察官依刑事訴訟法第84條對陳啓昱發布通緝，呼籲陳啓昱能儘速自行到案。惟外界11日發現刑事局網站上要案查緝專刊上，至今沒有陳啓昱相關通緝資料及照片，而引發熱議。

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案件，11月4日依法對被告陳啓昱發布通緝，陳啓昱通緝資料及照片4日已傳至內政部警政署刑事警察局網站「通緝專區」，惟並未表示要刊登要案查緝專刊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南檢特澄清說明，4日已發布通緝陳啓昱通緝資料並上傳相關網站平台，可連結「內政部警政署刑事警察局」官網、通緝專區、「通緝犯資料查詢(公告)平台」、「台灣高等檢察署通緝查詢系統」 輸入「陳啓昱」、 驗證碼，即可以查到陳啓昱通緝資料，當初並沒有要求刊登刑事局刊登要案查緝案專，這部分會再與刑事局協調刊登。

刑事局11日下午回應指出，稍早台南地檢署已緊急簽發查緝專刊電子公文，目前已協助發布「要案緊急查緝專刊」。

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