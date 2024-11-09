永和再爆本土登革熱！無風險管制區活動史　將定序釐清感染源

▲新北市永和區新增1例本土登革熱病例。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北登革熱疫情持續！新北衛生局今（9）日公布永和區新增一例本土登革熱，疫調顯示個案潛伏期間主要於永和的居住地及新店區活動，但並非目前新北中和新店群聚的風險管制區，後續將進行病毒基因定序釐清可能感染源。

新北市衛生局科長王美華表示，新增個案為永和區58歲男，11月5日出現發燒、關節痛/骨頭痛及出疹等症狀，就醫通報送驗後確診，目前已經康復。

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新北中和新店地區從今年9月中旬出現本土登革熱群聚，包含中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區列為風險管制區。王美華指出，疫調顯示個案潛伏期間主要於居住地及新店區活動，然而新店活動處非風險區域，將進行病毒基因定序釐清可能感染源。截至11月8日新北累計75例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋指出，新北登革熱疫情已獲得有效控制，惟近期颱風降雨後孳生病媒蚊仍有零星病例發生。由於登革病毒可能會隨著社區中無症狀或潛伏感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。

市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立81件。同時籲請醫療院所持續提高通報警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應善用NS1快篩試劑輔助診斷即時通報，以便衛生單位及時介入降低社區傳播風險。