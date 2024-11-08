北部驚傳「年輕酒店妹」確診愛滋　10月全台增100人確診

▲酒店示意圖，與本文無關。(圖／記者邱中岳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台愛滋疫情2023年感染人數為1033人，今年截至10月新增通報確診愛滋感染人數計930人。豈料，近日傳出台北一名年輕的酒店小姐感染愛滋，逼得酒店進行抽血檢查，讓小姐及顧客人心惶惶。

據《中時新聞網》報導，一名酒店小姐表示，近日一名年輕的酒店小姐確診愛滋，因此公司突然安排衛生所人員幫全體員工進行抽血檢查，讓大家都非常害怕。她表示，目前不知道有多少小姐跟客人感染，而該名小姐也被公司辭退，認為這波消息會讓酒店的生意受到影響。

根據疾病管制署最新統計，我國今年截至10月新增通報確診愛滋感染人數計100人，目前已累計930人。今年本國籍確診者中，以15至49歲族群確診人數最多（759人，占91.01%）。

疾管署呼籲，發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液；如有風險行為，經醫師評估後可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）來預防愛滋感染，落實自我健康管理，保護自己也保護伴侶。

疾管署表示，目前全國計有103家醫療院所提供公費PrEP服務，若符合公費PrEP計畫補助對象（愛滋感染者之配偶或伴侶、35歲（含）以下年輕族群），歡迎多加運用；另有113家院所提供自費PrEP服務。