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今年觀光收入恐低於去年7652億元　學者示警：成為國安危機

▲▼師大夜市街景,師大路,燈籠滷味,小巷,歇業店家,破敗店家,冷清巷弄,遊客,觀光客,學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲去年觀光收入達7652億元，今年來台旅客不如預期，將影響今年觀光收入。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫情解封觀光復甦，觀光署發布最新觀光收支報告，2023年觀光收入7652億元，相比前2年顯著回升，但學者直指，去年觀光收入僅恢復到疫前2019年的6成，今年來台國際旅客比去年增加，民眾卻一直出國，對國旅衝擊相當大，今年觀光收入恐低於去年，成為國安危機。

觀光署近日發布進3年觀光收支報告，2021年來台旅客14萬479人次、每人每日平均支出90.54美元，觀光收入100.12億美元、新台幣2806億元，觀光支出則為12.47億美元、新台幣349億元。

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2022年來台旅客回升到89萬5962人次，每人每日平均支出95.09美元，觀光收入148.92億美元、新台幣4434億元，觀光支出25.28億美元、新台幣753億元。

2022年10月13日國境解封，旅遊量爆發，2023年來台旅客衝到648萬6951人次，每人每日平均支出180.67美元，平均停留7天6夜，國旅部分則是2億675萬人次，觀光收入達245.65億美元、新台幣7652億元，包含國旅支出4954億元；觀光支出為155.19億美元、新台幣4834億元。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，2021年、2022年因疫情，都沒有觀光客，2023年來台旅客因疫情解封而增加，使得觀光收入增加，但僅恢復到疫情前2019年的6成，今年國際旅客預估比去年增加100多萬人次，加上民眾一直出國，國旅市場流失許多，今年觀光收入恐低於去年。

他認為，疫後觀光競爭比起疫前更為激烈，周邊國家卯足全力推觀光，台灣處境變得辛苦，像是越南異軍突起，打造觀光建設相當積極，中國也因國內經濟不好，不鼓勵人民出國，並與國家雙邊免簽證，今年一堆觀光客到大陸旅遊。

黃正聰直言，台灣觀光處境遭遇空前困難，觀光收入流失也是國安危機，他建議政府應該把觀光列為國安議題，由行政院長召集觀光會議，就像是蔡英文總統政府執政時推動的南向政策，用整個國家力量推動。

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