綠指翁曉玲修憲訴法架空憲法法庭　「違憲前科犯會怕大法官？」

▲民進黨發言人戴瑋姍、律師黃帝穎、陳又新「才違憲又毀憲？藍白惡修憲訟法 癱瘓憲法法庭」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，修法後將變相癱瘓憲法法庭。民進黨今（12日）召開記者會批評，此次修法赤裸裸就是政治鬥爭下的提案修法，對照翁曉玲過去「我就是比你大」言論，以及藍白立委杯葛大法官人事同意權的行徑，擺明癱瘓憲法法庭運作，恣意將立法權獨大，企圖將立法權凌駕在司法權之上。

民進黨發言人戴瑋姍、律師黃帝穎、律師陳又新共同召開「才違憲又毀憲？藍白惡修憲訟法 癱瘓憲法法庭」記者會，黃帝穎指出，此次翁曉玲所提案修法的重點，第一，是將現有總額改成法定總額，現有總額是指目前有多少法官都可以開庭，若改成法定總額，即是將15名大法官名額鎖死；第二，鎖死後再加一個2/3條款，亦即，要有10名大法官才能開會，這將導致藍白杯葛大法官人事案，讓大法官永遠開不成庭，將使司法權停擺。

黃直言，立委翁曉玲在國會擴權法案修法時，已有違憲前科，什麼的人會害怕大法官，就是有違憲前科的人，簡單比喻，憲法法庭大法官是憲法警察，若有人企圖要違憲、跨越紅線，警察會吹哨、阻擋，而有違憲前科的人最害怕就是大法官，因為深怕再次被大法官宣告違憲，為了擴權、毀憲亂政，不被監督、不被制衡。

黃帝穎說，翁曉玲所提《憲法訴訟法》修法，違反機關忠誠義務及權力分立，在釋字632號中，直指憲政機關不能讓其停擺，一旦停擺就違反憲法忠誠義務，也違反權力分立原則；此外，翁曉玲曾提及，很多國家都有不讓少數大法官做決定的門檻設置，根本是混淆視聽說法，在比較憲法上，他們都還會有避免解釋憲法功能停擺的機制。

黃舉例，美國首席大法官可以指定法官，進行後續審理，不會讓處理憲法的大法官機制停擺；以德國來說，若新任大法官還未上任，則會讓舊有大法官待新任大法官出爐才退任，不會讓憲法法庭有停擺的情況發生；而鄰近韓國，近期也因新任大法官無法產生前，現任大法官以決議方式，凍結門檻規定，顯示民主國家憲法都有不會讓憲法法庭停擺的機制，不准許讓人民的訴訟權遭受影響，同時也才能對應人民應有的救濟程序，而翁曉玲所提《憲法訴訟法》的修法，根本沒有讓憲法法庭不停擺的機制，淘空國家大法官的憲政功能，就是違憲。

陳又新則指出，翁曉玲修法有明確的目的，翁曉玲版本一直在強調立法權至高無上的地位，如同中共人民代表大會、朝鮮、蘇聯、台灣威權時期的國民大會，這些權力表面代表人民授權，但事實上任何權力至高無上就沒有人可以制衡，無一例外都會是獨裁，民主運作順暢就是靠彼此監督制衡，任何想破壞制衡的人，都該懷疑是誰在背後指使如此毀憲的作法，可說是司馬昭之心路人皆知。