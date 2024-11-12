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財劃法議事錄之亂　綠營舉曾銘宗、羅明才打臉：已請院長主持協商

▲▼財政委員會 立法院 確認財劃法審查議事錄 朝野互槓 口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野為確認財劃法審查議事錄互槓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍綠兩黨11日於財政委員會，再度為《財劃法》爆發激烈攻防。藍上午控民進黨籍召委賴惠員未宣讀議事錄、阻擋開會，下午休息回來繼續開會後，藍則阻擋官員上台報告。對此，民進黨團今還原財委會狀況表示，議事錄不用急著開會時就確認，過去曾銘宗、羅明才也是如此，國民黨吵著要開會說要審二備金、救命錢，下午又阻撓開會，用盡方法就為了讓三分鐘通過的財劃法生米煮成熟飯，黨團已發文院長韓國瑜主持朝野協商，就上周有問題的財劃法議事錄看怎麼處理。

對於昨日財委會狀況，民進黨團幹事長吳思瑤還原，本周遍地烽火、處處要拆地雷，昨天財劃法審議過程，昨天國民黨立委癱瘓杯葛財劃法及總預算詢答，昨天排定總預算審議，安排主計長跟各地方政府審計處進行報告，還有第二預備金等等，照期程跟議事規定，讓好不容易付委的總預算被審查。

吳思瑤指出，韓國瑜院長三申五令，任何黨團不能攜帶麥克風進入議事場域，國民黨違規，且官員也都被挾持、無法順利上台報告，國民黨為了讓上週三分鐘快轉的財劃法議事錄確定不惜杯葛，任何會議議事錄並不一定要確認才能正式開會，過去處理會計法時召委是曾銘宗，報告事項第一點就是上次議事錄暫不確定，但先繼續原訂議程，議事錄都可以再行確認，國民黨為了讓三分鐘通過的財劃法生米煮成熟飯，要輾壓推進。

對於議程，綠委李坤城則表示，昨天賴惠員宣布要開會時準備要程序發言，民進黨團認為上周程序有問題不該確認議事錄，民進黨委員也擬定動議單，這是十年前服貿翻版，三分鐘稀哩呼嚕念過去、沒有逐條討論，且未停止討論就處理條文，表決違規、議事錄登載違規，更沒有把當初會議所有紀錄放在議事錄中，程序發言完後吵成一片，召委只好先宣布休息，要讓主計長跟審計長做預算報告及詢答，賴惠員宣布要開會時又被國民黨阻饒。

李坤城指出，議事錄不用急著開會時就確認，但官員已經枯坐一上午就先讓他們報告，國民黨吵著要開會說要審二備金、救命錢，下午又阻撓開會，總預算已經被國民黨擋下兩個月，好不容易可以做報告，國民黨又阻止這些官員上台報告，影片也很清楚，賴士葆勒住行政院副秘書長脖子，希望韓國瑜主持朝野協商，就上周有問題的財劃法議事錄看怎麼處理。

民進黨團書記長蔡易餘表示，昨天國民黨堅持確認議事錄，但上周有諸多瑕疵，沒有逐條討論、沒有表決程序、點名表決也只有點國民黨委員，包含現場綠白委員都沒被點到，所以昨天委員會暫不處理議事錄，過去羅明才跟曾銘宗當召委時，都有議事錄未在當天處理狀況，跟當天會議進行沒有關係。

對於議事錄確認，蔡易餘指出，國民黨一開始吵著要開會，王鴻薇還說涉及人民救命錢，但在休息回來要開會後，國民黨又衝出去攔下官員，不讓官員上台報告、非常矛盾，要開會不開會都是他們，從昨天動作來看，國民黨只顧著通過可以搶錢的法案，對於真正處理總預算都不要緊。

吳思瑤也補充，民進黨昨天就發函給韓院長，就上週財委會審議瑕疵召集朝野協商，今天下午協商也非常重要，要處理幾大人事同意權，大法官釋字出爐後，針對人事同意權違憲部分必須要補正，考試院跟司法院人事同意權都希望在今天協商中議定並行使、按部就班，民進黨團提議司法院人事同意權部分，也希望韓國瑜一起處理協商，不希望在違憲的憲訴法修法後再行處理。
 

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