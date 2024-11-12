全律會反修憲訴法！153律師遊行抗議　翁曉玲諷：只是少數人意見

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，擬將大法官總額從現有名額改為法定總額15人，遭全國律師聯合會發表聲明批，修法實質癱瘓憲法法庭，嚴重危害我國自由民主憲政秩序根基，並將於16日遊行抗議。翁曉玲今（12日）對此回擊，發起遊行的153位律師只是全國2萬多名律師一小部分，且有多少是擁護賴政權的律師主張？不可能因為少數人沒道理的意見就影響目標。

全國律師聯合會聲明指出，這修正版本大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判的門檻。

聲明指出，立委所提《憲法訴訟法》修正案，將造成憲法法庭實質停擺及癱瘓的結果，而此結果將造成憲法爭議無法解決、人民基本權利維護的需求遭實質剝奪，已嚴重動搖我國自由民主憲政秩序之根基；強烈呼籲立法院朝野各黨團，切勿通過此極度不妥的修正提案。

身為《憲法訴訟法》主提人之一的翁曉玲回應，中華民國國民都有集會遊行表達意見的權利，她尊重153名律師上街抗議，但不同意他們的法律見解跟主張。

翁曉玲重申，若要求一般法院法官審判程序要嚴謹，甚至大法官在死刑判決都要一致決，當然有足夠理由要求大法官，審理釋憲案要採取高標準審理程序，不像現在少數大法官就可做成影響國家重大方針的憲法裁判，憲法訴訟法修法目的，要讓憲法法庭制度更加健全的修正。

翁曉玲認為，這153位律師只是在全國2萬多名律師的一小部分，全國律師會是否集體主張，還是少部分支持擁護賴清德政權的律師主張，後續會再分析這份律師名單，有多少人支持信賴後援會律師，有多少代表行政機關擔任法律顧問，不太可能因為少數人沒道理的意見，影響修法最重要的目標達成。