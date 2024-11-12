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翁曉玲嗆1萬2千名律師「少數沒道理意見」　綠酸念過法律都不會同意

▲▼羅智強 召開人民反廢死 公投來決定 民調發布會 徐巧芯 翁曉玲 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，修法通過後將變相癱瘓憲法法庭。而有百名律師將上街頭抗議，全國律師聯合會也發聲明指修法不妥。翁曉玲今（12日）稱這只是少數、綠營律師意見。對此，民進黨團指出，稍微讀過法律的人都不會贊成翁曉玲修法，且全國律師公會組成有跨越黨派一萬兩千多名律師，難道翁曉玲認為這一萬兩千多人比不過他嗎？

對於翁曉玲修法，全國律師聯合會11日發聲明指出，憲法訴訟法修正案將造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，更將嚴重破壞台灣民主憲政秩序的根基，本會對修正案深感憂慮及不安，並呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正提案。翁曉玲則稱抗議者僅是少數律師，不可能因少數沒道理的意見影響修法。

民進黨團書記長蔡易餘表示，全國百位律師號召抗議翁曉玲修憲訴法、沒收人民訴訟權利，翁曉玲是不希望國民黨擴權法案被宣告違憲，所以先從大法官下手，未來難以組成憲法法庭、直接架空大法官，翁曉玲一直說大法官的解釋立委可以不用遵守，但大法官解釋就等同於憲法，怎麼可能立委不用遵守，還修法架空大法官？

蔡易餘指出，當天會有很多法律人站出來，只要稍微讀過法律的人都不會贊成翁曉玲修法，翁曉玲還譏笑這些是少數、綠營律師，全律會的組成絕對沒有政黨傾向，全律會綜合整個律師界，認為修法大大不可翁曉玲這樣的批判，會讓更多律師走上街頭，國民黨要正視法律界的聲音。　　

蔡易餘強調，這禮拜自己跑行程，很多鄉親都說韓國瑜讓總預算可以付委、比較有院長的高度了，結果怎麼今天遇到選罷法又要趕火車？韓國瑜應該好好扮演立法院長角色，展現中立、不要配合國民黨這些擴權法案，百姓自然會給予掌聲，否則就像國會擴權當時，百姓質疑院長的中立性。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，全國律師公會組成跨越黨派有一萬兩千多名律師，難道翁曉玲認為這一萬兩千多人比不過他嗎？翁曉玲是違憲慣犯，現在單挑一萬多會員的全律會，翁曉玲確定嗎？全國律師公會新聞稿寫的很清楚，在野黨遂行對於司法權報復，律師公會也清楚點明藍白修法對於憲政制度危害顯而易見。

吳思瑤指出，全台法律界集結，下午朝野協商呼籲韓國瑜院長，包含選罷法、財劃法跟憲法訴訟法，不要跟民意對幹，好好審預算，加緊腳步排案審議，把政治擺兩邊、民意放中間。

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