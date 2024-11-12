勇警壓制北捷傷人案嫌犯　宣導發生傷人事件「先做這事」勿逃竄

▲台北市長蔣萬安頒獎表揚協助壓制北捷持刀女的台北市警察局警務正薛先得。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運上周發生乘客持美工刀傷人的事件，當時一位戴口罩的英勇阿伯上前壓制嫌犯，後被披露是北市警局警務正薛先得，他今獲台北市長蔣萬安頒發終身免費免費搭捷運的榮譽。薛受訪時也機會教育，民眾若碰到狀況時可以利用身邊的包包、雨傘、行李箱等做抵擋，有了第一個抵擋之後，會有更多的第二個抵擋，大家合力把犯嫌制伏，「所以在密閉空間大家不要驚慌，如果驚慌逃竄會造成踩踏事件，造成不必要的受傷」。

回顧當下的狀況，薛先得說，當時是下班搭捷運回家，碰巧看到很多民眾慌張從面前離開，或有人跌倒有人尖叫，出於警察的職責及好奇，詢問民眾有什麼需要幫助的，民眾才指說前面車廂有持刀傷人的事件。

薛先得表示，他本於警察職責前往車廂，一看到現場情況，立即就上前把這個持刀犯嫌的刀奪下，壓制嫌犯，交由警察處理。

薛先得也呼籲民眾，自己身為警察是受過訓練，但民眾沒有受過訓練，碰到狀況時可以利用身邊的包包、雨傘、行李箱等手邊可以抵擋的物品，做一個抵擋，有了第一個抵擋之後，會有更多的第二個抵擋，大家合力把犯嫌制伏，「所以在密閉空間大家不要驚慌，如果驚慌逃竄會造成踩踏事件，造成不必要的受傷」。

另外，對於家人的反應，薛先得說，當時回家告訴我大女兒時，大女兒把新聞po在群組，人在外面的二女兒很關心地問，「爸爸你在現場幹什麼？那麼危險的狀況還不趕快回家」，所以這是每一個家人都會擔心的事情。

「但身為警察，不論是我或是任何一個警察，在現場的狀況一定會義無反顧地保護車廂內所有市民。」薛先得說，請各位市民給警察多多支持及鼓勵，讓警察更有力。

而對於受害學生當下的反應，薛先得也稱讚，該學生雖然受傷了，但依然把犯嫌的持刀手架住避免二次傷害，阻止了犯嫌的再次進攻，這是保護自己最好的防禦。

薛先得也藉機呼籲民眾要提升自我防衛能力，「防衛能力有分於交通、治安、自我本身，任何一個知識的自我提升，都有助於你被騙或是被受害」，最近很猖狂的詐騙也是一樣，警察做了這麼多、宣導這麼多，最主要也是要靠民眾提升自我防衛能力才能阻止被騙。