北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男+鐵板燒廚師默默離開

▲王女搭捷運出現幻聽，持美工刀攻擊男學生，警方聯繫上協助壓制的熱心民眾。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

北捷板南線日前晚間發生持刀傷人案，車內有4名乘客見義勇為，奪下女子手中美工刀的「口罩伯」，已知在北市警局預防科警務正薛男，以及中醫師李男，而剩下2名未留下資料，身分遲遲無法得知；經警方多日搜尋，今天（11日）終於取得聯繫，分別為從事金融業的黎男及鐵板燒廚師簡男。

▲北捷持刀傷人事件，4名乘客衝上壓制王女。（圖／chienchien86授權提供）

據了解，上週五（8日）王姓女子搭乘捷運板南線時，在車廂內疑似出現幻聽，持預藏美工刀，攻擊身旁的鄭姓高中生，導致鄭生臉部、耳朵、頸部三處劃傷，鄭生立即血濺車廂，同時也抓住王女持刀的手發生扭打，在其他車廂的薛男，趕來察看立即上前奪刀，而其他3人也一同上前制伏王女。

列車到站後，薛男及李男將王女壓制在月台上，等待保全及警方抵達處理，而在車廂內協助的簡男及黎男，見情況得以控制，未留下資料隨即離去，警方抵達，將王女上銬帶回（下圖，陸運陞攝），並依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦，並裁定羈押獲准。同時警方多方聯繫下，終於在今天順利找到簡男及黎男，將呈報新北市警察局，安排公開表揚。