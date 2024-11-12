謝謝你們！北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒發榮譽獎章、免費搭乘票卡

▲台北市長蔣萬安頒獎表揚協助壓制北捷持刀女的台北市警察局警務正薛先得（左1）、鐵板燒廚師簡瀛祥（右2）、中醫師李主強（右3）。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運板南線新埔站8日晚間發生傷人案，新北警方陸續找到4名協助壓制犯嫌王女的平民英雄，除了奪刀的台北市警察局警務正薛先得以外，還有穿短袖黑色T恤的鐵板燒廚師簡瀛祥、灰黑外套的中醫師李主強，以及穿深藍外套的金融業黎姓男子。台北市長蔣萬安12日頒獎表揚薛、簡、李3人，而黎男則因為低調而未到場。

蔣萬安12日上午8時20分主持市政會議，先是頒獎表揚「北捷英雄英勇制伏歹徒案」3名平民英雄，分別為台北市警察局警務正薛先得、鐵板燒廚師簡瀛祥、中醫師李主強，3人除了拿到感謝狀之外，還有榮譽獎章，以及依序得到終身免費搭乘北捷票卡、10年免費搭乘票卡、4年免費搭乘票卡。

蔣萬安致詞時表示，上週五（11月8日）晚上在捷運板南線發生暴力攻擊人的事件，大家也有透過新聞媒體看到相關影片，造成一位學生臉部被割傷，同時也看到幾位民眾見義勇為、挺身而出，英勇奪刀及壓制暴力嫌犯。

蔣萬安指出，在此特別感謝台北市政府警察局警務正薛先得，薛豪不猶豫挺身而出、英勇奪刀壓制嫌犯，才有機會讓其他幾位英雄民眾，包括簡瀛祥、李主強和一位低調的乘客共3人協助壓制、合力制伏，成功阻止暴力傷害擴大，保障所有乘客安全，這確實值得大家肯定，也成為守護市民安全的英雄、真正的勇者。

蔣萬安也特別提及，薛先得不只做到一位身為警員應有的表現，更是警察同仁楷模，也守住市民對台北市的信心，台北市政府除了授予薛先得終身免費搭乘捷運獎勵，也特別頒發榮譽獎章，同時給另外2人簡瀛祥、李主強榮譽感謝狀、免費搭乘獎勵。

蔣萬安說，這不只是給他們的鼓勵與肯定，同時也是對願意挺身而出、見義勇為的民眾致敬，同時表現出台北市依然具有正義感、願意挺身拔刀相助，讓社會充滿正能量的朋友，再次感謝英勇壓制嫌犯的民眾，「謝謝你們！」

▼台北市警察局警務正薛先得。（圖／記者許靖騏攝）

▼鐵板燒廚師簡瀛祥。（圖／記者許靖騏攝）

▼中醫師李主強。（圖／記者許靖騏攝）