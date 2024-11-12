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搭機「坐情侶中間」對方拒交換！　一票網友認：故意的

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲美國佛州一名女子日前搭飛機時，坐在一對情侶的中間。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名女子日前搭飛機時，坐在一對情侶的中間，原本雙方有意交換位子，結果無法達成共識，所以女子就這樣夾在中間搭完全程。女子也表示，這對情侶一路上都沒有任何交流，都在各自休息，讓她感到相當意外，沒想到釣出一票網友承認，其實很喜歡跟伴侶分開坐，有時還會刻意劃不相鄰的位子。

根據《每日郵報》報導，住在佛州的米勒（Sydney Miller）今年10月搭乘美國航空（American Airlines）航班從紐約飛往邁阿密時，被安排在中間座位，而左右兩側則是一對情侶。

米勒表示，這對情侶最開始問她願不願意換到靠窗座位，讓他們可以坐在一起（靠走道和中間），但她果斷拒絕了這個提議。

@sydmiller_ i kinda get it and respect putting themselves first what but what do you guys think lol #traveltiktok #relationshipgoals ♬ maps - user37435874668

不過，米勒也提議，自己可以換到靠走道位，讓他們坐靠窗和中間的位置，但對方卻拒絕了，最後就這樣維持原位，她被夾在他們中間，度過了3個小時的飛行。

米勒後來在TikTok影片中表示，這對情侶在整趟飛行中幾乎沒互動，全程都很安靜，所以雖然她坐在他們中間，但氣氛並不尷尬。

許多網友也承認，其實很喜歡跟伴侶分開坐，「我跟老公也是這樣，我們在飛機上不聊天」、「我們戴上耳機後就互不打擾，坐中間的人根本不知道我們是一對」、「我男朋友跟我也是這樣，起飛前擊掌一下，說『落地見』，然後飛行全程不互動」。

有的網友說，在劃位時就會刻意分開，「我老公喜歡靠窗，我喜歡靠走道，我們甚至不坐同一排」、「我每次都訂靠窗和靠走道，幾小時不聊天也沒差」，「有個好心的女士問我們要不要坐在一起，結果我們笑了出來，她可能覺得我們有病吧，哈哈，不用了謝謝。」

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