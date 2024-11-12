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盼川普上任「大規模特赦」！　國會暴動入獄份子：期待履行承諾

▲美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2021年的美國國會暴動，是美國歷史上頭一遭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

川普當選後，西維吉尼亞州前議員艾文斯（Derrick Evans）希望川普上任能履行競選時的承諾，特赦因國會暴動入獄的人士；艾文斯因參加2021年1月6日的國會暴動而入獄。當時，艾文斯與至少2000名支持者衝入國會，試圖推翻選舉結果，錯誤地相信川普才是真正的勝利者。艾文斯最終與檢方達成認罪協議，承認參與騷亂罪，並於2022年服刑3個月。

川普多次在競選活動中承諾將特赦這些「愛國者」和「政治犯」，但具體如何執行、何時實行仍然未知。川普在旗下平台Truth Social上表示，成為總統後的首要任務之一就是「釋放1月6日的政治人質」；雖然他承諾特赦無辜者，但他也強調並非每個人都適合獲得特赦，稱「少數人可能失控了」。他的競選團隊表示，所有案件將回到白宮後逐案審理。

美國1月6日事件成為美國歷史上最大規模的聯邦調查案件之一，約600人被控妨礙警務、襲警等罪行。部分重刑者，如極右翼組織「誓言守護者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）及「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖塔里奧（Enrique Tarrio），雖未參與當天的暴力行為，但因組織動亂被判煽動叛亂罪。

▲美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普重返白宮。（圖／路透）

對於川普可能的特赦計劃，部分國會騷亂案件的被告已要求延後庭審，希望在川普上任後獲得赦免。其中，北卡羅來納州的卡內爾（Christopher Carnell）和克萊因（Jonathanpeter Klein）均提出庭期延期申請，但遭到拒絕。

全球反仇恨和極端主義項目（GPAHE）聯合創辦人維亞（Wendy Via）表示，支持者和被告對於可能的特赦已充滿期待。部分極右翼社群上稱1月6日被捕者為「戰俘」或「人質」，並呼籲釋放。而被控襲警的傑克·朗（Jake Lang）更在社交平台X上喊話，「1月20日，我們將回家！」

GPAHE發現部分團體選擇低調行事，直到川普正式上任以確保特赦計劃實施。一些極右翼組織的支持者呼籲成員避開明年1月的就職典禮。

維亞在其博客中指出，若實行大規模特赦將「嘲弄司法體系」，並向支持者傳達暴力可以成為不滿政治結果的合法手段的訊息。目前看來，全面釋放所有相關被告的可能性不大，但如艾文斯等非暴力參與者則呼籲大規模特赦，並建議應追加補償以彌補服刑時間的損失。

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