停止援烏？　川普長子諷澤倫斯基「零用錢剩38天」

▲川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月正式就任，然而，他的團隊已經開始為其政策鋪路。川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）近日在社群網站上嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基，暗示他的「零用錢」即將消失。

小唐納10日在Instagram限時動態中，轉發了共和黨前副總統候選人培林（Sarah Palin）的一段影片，該影片中出現了澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並附註「你只剩38天就要沒有零用錢了。」（You’re 38 Days from losing your allowance.）

Donald Trump's son says Zelenskyy will “lose his allowance” when his father takes office



Donald Trump Jr. posted this video to his Instagram with dollars falling on the Ukrainian president with the caption, “You're 38 Days from losing your allowance.”pic.twitter.com/aFWLdPPc1A — Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2024

這段話似乎是在指，美國各州選舉人團於12月17日正式投票選出川普為總統的日子，而川普將於明年1月20日宣誓就職，成為美國新一任總統。

小唐納一直主張切斷對烏克蘭所有援助，並對共和黨中主張援助烏克蘭的派別持有強烈的敵意。

此前，川普及其副手范斯（JD Vance）就多次質疑美國對基輔的承諾，還暗示他們在勝選後，可能會對烏克蘭施壓，迫使該國與俄羅斯達成休戰協議，因此媒體認為，川普的勝利恐將對仍在俄烏戰爭中奮戰的烏克蘭產生影響。