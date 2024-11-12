中共東部戰區實彈射擊演訓！　東南沿海劃設多處保留區、限航區

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今（12日）表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控，並檢派適切兵力應處。

另外，國防部今也公布最新共機動態，11日上午6時一直到12日上午6時，陸續偵獲計10架次共機出海活動，其中8架次逾越中線進入北部、中部及西南空域。另有5艘共艦持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。