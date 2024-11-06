新兵靶場撿子彈躲營區廁所開槍　「全因好奇」後續交憲兵隊釐清

▲陸軍第六軍團指揮部所屬109旅虎躍部隊龍華營區日前傳出槍響。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸軍第六軍團指揮部所屬109旅虎躍部隊龍華營區日前傳出槍響，一名義務役新兵持步槍在廁所開槍。該彈藥為空包彈，而該員自述是在靶場內撿到，卻未依規定繳回，才會發生此事。對此，陸軍參謀長陳建義今（6日）備詢時表示，該名士兵是說基於好奇，後續也會交由憲兵隊釐清，也依據需要函送檢調。

六軍團表示，事發地為新竹湖口營區，轄屬步兵109旅義務役李姓役男昨日上午操課領槍後，逕自帶著槍枝到廁所內擊發彈藥，單位幹部聽見聲響隨即主動查察，所幸未有人員傷損。初步了解，該彈藥為空包彈，而李員自述是在靶場內撿到，但他卻未依規定繳回，才會發生此事。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

藍委徐巧芯質詢時提到此事，陸軍參謀長陳建義回應，任何實戰化訓練對於訓令都有明確律定，這是一起個人沒有遵守規範事件，與星光部隊無關。

為何會撿到子彈？陳建義表示，這是在訓場內實戰化射擊，現在要求不要在動作當中遺落彈藥立刻撿拾，因為這在戰場上不允許，射擊完畢後會在行徑路線上搜索，難免會有彈藥遺落，這名士兵訓練過程中於某高地鋼棚撿拾空包彈。

徐巧芯追問原因，陳建義回應，做初步了解，不能因為實戰化鬆懈訓練紀律，事前都有加強要求，若發現前列部隊遺落彈藥未被清查，要立刻向幹部回報。至於撿子彈不回報還拿到廁所擊發的原因，陳回應，依據目前行政調查跟說明，他是說基於好奇，後續也會交由憲兵隊釐清，也依據需要函送檢調。

