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徐巧芯稱索資遭被檢舉包商「找上門」　質疑軍備局有內鬼通風報信

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（6日）質詢國防部時指出，她接獲有人檢舉國防部下湖營區工程承攬廠商有瑕疵，向軍備局索資準備今天質詢，結果被檢舉廠商馬上找上門，還跟國會辦公室一樓櫃台人員謊稱與徐巧芯有約、要上來開會。徐巧芯質疑軍備局有「內鬼」洩漏資訊，國防部副部長柏鴻輝則允諾送政風調查。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

徐巧芯今質詢時指出，自己接獲檢舉，指海軍下湖營區工程得標廠商「元順營造」有多項違失，多次違法雇用外籍移工，也屢次被移民署開罰，而該工程總經費9億多元，相關缺失卻多達258項，按照合約要在11月17日前完成，軍備局是否有掌握缺失改進進度？

軍備局長林文祥說明，除移民署裁罰120萬之外，國防部也依照契約罰110萬、違規逾期共5項14萬，總工期共開罰244萬元，軍備局工程營產中心也會督管後續改善進度，若未改進就是按日罰千分之一的工程款。

徐巧芯也指出，這個得標廠商「元順營造」老闆是前民進黨立委曹來旺胞弟曹來發，其子叫曹俊傑，在她向國防部軍備局索資後，昨（5日）有一個叫曹俊傑的人說跟徐巧芯辦公室有約，要強行上辦公室談這件事情，這樣妥善嗎？林文祥則坦言自己不清楚。

徐巧芯質疑，自己都還沒有質詢，也根本不認識這個人，為何他說有約？一查才知道就是廠商相關人員。徐也質疑，自己跟其他人都沒有聯繫，對方卻知道要報名找徐巧芯辦公室，所以軍備局內部有問題，有人去洩密她調了什麼資料，怎麼會廠商囂張到這樣，「如果真的見到面了，是不是又被誣賴跟廠商見面？」

對此，林文祥表示，軍備局並不知道廠商這層關係，也不知道廠商去找徐巧芯。柏鴻輝則直言，此風不可長，所有督導過程都是公開透明，他也會去了解，為什麼廠商會用這方式去找委員，也會回去檢討，可以送政風調查。

至於最後廠商人員有沒有見到徐巧芯？徐表示，他們就被擋在樓下沒有上來。

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