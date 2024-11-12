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天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，輕度颱風天兔路徑有略偏西的趨勢，持續觀察太平洋高壓的勢力，依目前預報資料顯示，有發布海上警報和陸上警報的機率。而最新各AI模式預測路徑也出爐。

▼最新歐洲模式（下圖左）及各AI模式（下圖右）預測。（圖／翻攝賈新興YouTube）

（圖／翻攝賈新興YT）

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賈新興指出，周三至周六轉為偏東風的環境，氣溫略回升，其中周三北海岸、東北角、彰化以南有零星短暫雨；周四午後竹苗以南山區、花東有零星短暫雨。

賈新興提醒，周五、周六有受天兔颱風環流影響的機率，其中周五花東、屏東有局部雨，午後台南以南、北北基宜轉有局部陣雨；周六東北角至屏東、高雄山區有局部雨，午後桃園以北、中南部山區有局部短暫雨。

賈新興說，周日東北季風增強，北海岸、東北角、宜花東有零星短暫雨；下周一桃園以北、宜蘭有局部雨，午後嘉義以南山區、花蓮亦有零星短暫雨。

▼天兔持續發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

賈新興提到，今日凌晨2點今年第25號颱風天兔生成，預估周三、周四太平洋高壓勢力增強西伸，天兔路徑有略偏西的趨勢，持續觀察太平洋高壓的勢力；依目前預報資料顯示，有發布海警和陸警的機率，預估周四早上10時發海警、周五早上8時發陸警。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，天兔可能變中颱，預估周五來到呂宋島北邊近海，後期變數較大，可能在巴士海峽停留一段時間，再往南海走，或持續北上，有機會來到台灣附近，但強度也會開始減弱，周六後怎麼走得持續觀察。

▼最新天兔路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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