11月史上首次「4颱共舞」見證歷史　最熱鬧1960年曾5颱並存

▲西北太平洋及南海史上首次11月出現4颱共舞。（圖／氣象署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象署表示，天兔颱風12日凌晨2點多形成後，11月出現有紀錄以來首次4颱共舞，分別是銀杏（YINXING）、桔梗（TORAJI）、萬宜（MAN-YI）及天兔（USAGI）。事實上，以前也曾經出現4颱共舞，上一次發生在1994年10月，而1960年8月更發生5颱共舞的超罕見情況。

氣象署12日在臉書粉絲團「報天氣-中央氣象署」指出，自12日凌晨天兔颱風形成後，造就罕見的4颱共舞局面，「為何罕見呢，因為翻看過去66年（1958年至今）紀錄，在西北太平洋及南海『11月』有4颱共舞的情況從來不曾發生過）。

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氣象署表示，上一次西北太平洋及南海出現4颱共舞，發生在1994年10月，分別是尤瑞（YURI）、薇爾達（WILDA）、弗恩（VERNE）及泰瑞莎（TERESA）。

對比2場4颱共舞的情況，時間部分，1994年從當年10月24日上午8點開始，直到隔日（25日）晚間8結束，持續超過1天；今年從11月12日凌晨2點開始，直到12日下午2點銀杏颱風降為熱帶性低氣壓，持續僅12小時

若從強度比較，1994年10月24日共有2個輕度颱風、1個中度颱風、1個強烈颱風，而今年11月12日則4個全部都是輕度颱風，只是4個剛好處在不同的生命階段，銀杏在接近陸地的過程減弱為熱帶性低氣壓、桔梗在南海有再略增強趨勢、萬宜未來要走的路還長，14日後達中颱機率較高、天兔2天內有快速增強的趨勢。

氣象署還說，除了4颱共舞外，史上最熱鬧的是1960年8月5颱共舞，颱風分別是費依（FAYE）、黛拉（DELLA）、艾琳（ELAINE）、卡門（CARMEN）及貝絲（BESS）。