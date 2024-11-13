天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

▲天兔持續發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員葉致均表示，輕度颱風天兔今有機會增強為中度颱風，預估周四清晨至上午有機會發海上警報，至於陸上警報還要看颱風路徑調整。氣象專家林得恩則認為，周四晨就有發海警可能，當晚再追加陸警。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風減弱，桔梗颱風水氣減少，桃園以北、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，山區也有零星短暫雨，其他地區多雲；周四東半部、恆春半島有些降雨機率，北部山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，周五天兔颱風外圍環流影響，颱風影響到周日清晨，除中部平地外，其他地區都會下雨，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨機率；而周六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率。

葉致均表示，周日白天天兔颱風遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有些降雨，其他地區多雲到晴。

葉致均分析，預估天兔短期朝西北西前進，周四逐漸進入巴士海峽，並開始有北轉趨勢，但預報分歧度還很大，有可能逐漸北轉，或往南海前進的機率都有，仍要繼續觀察。

葉致均指出，天兔今可能轉中颱，周四清晨至上午有機會發海警，至於陸警部分，還要看颱風的路徑調整。林得恩則在「林老師氣象站」臉書提到，依照天兔颱風運動路徑，周四清晨就有發布海警的可能，當晚再追加陸警。

▼最新天兔颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

