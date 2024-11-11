台南女警自戕案　警大調查遭糾正「有重大瑕疵」

▲麻豆警分局官田分駐所梁姓女警自戕亡，監委認定警大調查及處理過於草率倉促，因此糾正警大。（圖／記者林東良翻攝）

文／中央社

台南市警局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警3月底舉槍自盡。監委陳景峻今天說，中央警察大學處理梁女違規事件過於倉促草率，調查程序及退學處分事實認定有重大瑕疵，監院通過糾正警大。

監察委員陳景峻、葉大華、郭文東透過新聞稿指出，一名台南市梁姓女警，就讀警大研究所期間，遭人檢舉竊取同學帳戶財物，但警大未踐行正當調查程序，未組成調查小組，由學生總隊隊長一人進行訪談，並製作訪談紀錄，訪談過程未錄音錄影。

監委表示，在梁生坦承取用好友王生手機擅自轉帳後，警大訓育委員會就依據檢舉內容，草率認定梁生竊盜，並在3日內依警大獎懲規則「竊取他人財物」，勒令梁生退學，相關調查程序及事實認定，都有重大瑕疵。

監委說，警大未落實學生輔導及自殺防治的責任，勒令梁生立即離校後，就中斷輔導關係，導致梁生返回原服務單位後，因身心受創，在今年3月31日留下遺書後舉槍自戕。

調查發現，警大依據檢舉內容，認定梁生未經被害人王生同意，擅自使用王生手機以LINE PAY轉帳後，立即刪除轉帳紀錄，經檢舉人A生協助王生另以電腦查詢，才發覺竊盜犯行，因而勒令梁生退學。

監委指出，梁生退學後，向警大申訴時，提出與王生使用通訊軟體親暱對話、經常墊借金錢習慣等事證，請求重行調查；警大研究生更連署，主張梁生與同學相處大方和睦，無竊取他人財物動機，請求給予梁生完成學業機會。

監委說，梁生向內政部訴願時，另提出與王生從民國112年6月5日到12月20日，有多達38筆以iPass Money帳戶相互轉帳紀錄，用以證明兩人有頻繁使用手機墊借金錢的生活習慣。

監委表示，但警大未釐清學生間使用行動載具進行消費、分擔生活費用的行為模式，僅憑檢舉人單方指訴、也未釐清事實基礎下，就認定梁生有竊盜行為，草率勒令梁生退學，又怠於透過申訴程序自我審查更正，使有利於梁生的事證與請求都未獲接受，導致梁生身心受創而自戕，有重大違失。

監察院內政及族群委員會7日通過陳景峻、葉大華、郭文東所提調查報告，糾正警大，並促請內政部督導警大儘速推動學生輔導單位法制化，以落實學生輔導及自殺防治工作；另呼籲警大應續行追究、釐明學生總隊調查取證，是否踐行行政程序，以及檢舉人動機的合理性。

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