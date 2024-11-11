台61線西濱南延高雄「卡5大因素」　交長指示加速推動綜規

▲立法院交通委員會考察台南地區交通建設，交通部長陳世凱（右一）率領官員出席參加 。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台61線西濱快速公路南延至高雄案，受到地方關注，交通部長陳世凱今赴台南考察交通建設，公路局指出，台61線南延至高雄地區可行性評估考量沿線濕地、生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，陳世凱指示，公路局積極與地方溝通，讓民眾瞭解，加速辦理綜合規劃作業。

公路局說明台61線南延至高雄地區台南路段行經安南區及安平區的路線規劃，台61線往南延伸跨越曾文溪橋預計2028年完工，為使曾文溪橋完工後台61線能進一步延伸以完善西部高快速路網，已提早辦理「台61線南延至高雄地區可行性評估」。

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▲公路局長陳文瑞報告「台61南延至高雄地區臺南路段行經安平港路廊規劃」 。（圖／交通部提供）

公路局指出，該路廊評估考量沿線濕地、生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，期可延伸台61西濱公路達高雄梓官等地區，分流紓解國道壅塞及回應地方期待。陳世凱指示，公路局積極與地方溝通，讓民眾充分瞭解規劃內容，加速辦理綜合規劃作業，帶動台南及高雄地方產業發展。

至於安平港環港道路開放，台灣港務公司報告，安平港為國家關鍵基礎設施，也是台南國際貨物進出口重要國門，依「商港法」及「自由貿易港區設置管理條例」等規定，須對進出港人員、車輛進行管制，且須實體阻隔。

港務公司表示，管制區道路倘若開放民眾通行，恐難以掌握進出人員及車輛資訊，影響國境安全及港區作業效率，現階段尚難開放民眾通行。

▲台灣港務股份有限公司張展榮副總經理報告「安平港環港道路開放可行性」。（圖／交通部提供）

立委林俊憲關心安平港北側漁光島聯外交通，陳世凱表示，請港務公司加速推動完成漁光橋週邊路型調整及聯外道路改善規劃，至地方關心商港管制區內環港道路開放。

陳世凱說，鑒於安平港為台南地區重要國際港口，在確保商港管制安全下，請港務公司進一步與台南市政府研議評估，可朝向交通尖峰時段，專案提供大眾運輸行駛的可行性，以紓解尖峰時段地方車流。