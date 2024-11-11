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重現府城紋理 《台南福安坑地圖》訴說台南地下故事

▲台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》， 11月16日首度公開發表，重現福安坑流域許多消失的景點與歷史痕跡，彌足珍貴，也成為台南文史界熱門話題。

▲台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

發源於小南門的福安坑溪是當年台灣府城城內的兩大溪流之一（另一條是德慶溪），雖然河道現在多為箱涵取代，但市區仍可看到部分遺跡。中西區長蔡佳甫表示，活動由文化局補助，於本週六11月16日下午2點在葉石濤廣場舉辦發表會，希望藉由福安坑地圖串連老中青三代與福安坑水文的生活記憶，讓來參與的市民朋友感受到中西區深耕在地的社造精神。發表會現場將展示大幅福安坑地圖，也同步推出民眾至中西區圖書館借閱10本館藏，即可獲得1份「福安坑地圖」，限量200份！歡迎大家來發表會搶先看！

▲台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中西區公所聯合8個社造單位(銀同社區、西賢社區、赤嵌社區、普濟文史研究協會、台南企業文化藝術基金會、赤嵌朋派商圈、海安觀光商圈、地家蕃薯崎)共同以動態影像、行動劇及靜態社區作品、DIY手作體驗等輕鬆趣味方式，結合建興國中、忠義及永福國小學童表演、特色親子市集，打造充滿幸福感的社造場域，邀請全民社造做伙來！當天參加「公民審議」現場人氣獎投票活動的朋友還有機會獲得南美展傳統工藝首獎藝師劉進文特製的3尊虎爺木雕藝品(總價值7萬5000元)，把虎爺/好野、幸福好運帶回家！

▲台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府文化局指出，蘊藏府城豐厚常民生活文化的中西區，區內各社造單位持續以多元的社造計畫營造地方認同感，創造宜居新生活，區公所也表示社造成果發表會活動取名「幸『福安』康 社造做伙來」，即以祝福語「幸福安康」營造社造的幸福感，走進社造成果會現場除可以觀看社造紀錄短片、照片及聽聽社造夥伴的故事分享，還可遇見各式各樣的社造體驗，如銀同社區「時光機菜園」、西賢社區木刻版畫(人間國寶陳啓村教學)、普濟七角頭文創商品、赤嵌朋派商圈展示樂土南瓜浮雕作品、台南企業文化藝術基金會的香灰樂土灌模體驗與學童行動劇表演，還可參加地家蕃薯崎小型以物易物交換市場活動，海安商圈特地將海安虛擬老闆立板帶到現場與大家互動，並提供嗨嗨老闆手提袋贈送給前20個參與掃描體驗的朋友。

▲台南市中西區公所去年開始委由聚珍台灣總監王子碩團隊以府城重要河川「福安坑」為主角，田野調查蒐集資料並以鳥瞰視角的繪製風格，耗時一年半終於完成《台南福安坑地圖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本週六（11月16日）「幸『福安』康 社造做伙來」邀請市民朋友一起走進葉石濤廣場欣賞福安坑大幅地圖、參加公民審議投票送虎爺藝術品活動、逛逛親子市集、體驗社造趣味、欣賞舞台上國中小學生的精采表演，一起來感受中西區社造的幸福安康。

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