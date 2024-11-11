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稱2026台南市長一定是「妃龍在天」　陳亭妃：自己最了解謝龍介

▲▼民進黨立委陳亭妃、國民黨立委謝龍介。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委陳亭妃、國民黨立委謝龍介。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026年九合一選舉備受矚目，民進黨內有意台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，更是廝殺激烈，而國民黨立委謝龍介則早已表態參選。對此，陳亭妃10日表示，第一次參選拉下的對手就是謝龍介，現在當然一定要「再戰第六次」，之前兩人已經戰了5次，最了解謝龍介的就是她。她強調，大家說「台南新介憲」，但自己有信心這局一定是「妃龍在天」，而且是妃在前面。

陳亭妃於《下班瀚你聊》表示，爸爸曾經是議員，但要當選還是要靠自己，所以第一次參選時，為了讓大家知道陳亭妃是誰，就拿著麥克風去菜市場演講，用這樣的方式，讓大家知道7歲幫父親陳佳照拿著麥克風競選的就是她，更要告訴大家7歲的小孩，到現在已經可以站出來選舉了，拜託大家能給這個孩子一個機會。

被問到可能要跟謝龍介對決，陳亭妃透露，第一次自己參選靠著婦女保障當選，拉下的對手就是謝龍介，現在當然一定要「再戰第六次」，因為之前他們兩人已經戰了5次，包含3次議員、2次立委，最了解謝龍介的就是她。

陳亭妃認為，在這5次選舉中，其實一直都跟自己的成績在比賽，3次議員選舉，第1次靠著婦女保障當選，第2次努力到了票數第2名，第3次更進步到第1名。而第1次參選立委，更是在2008年民進黨最低潮的時候，也沒有干擾到她當選。

陳亭妃直言，從政27年，自己23歲選議員、2008年轉戰立委都不被看好，她相信自己內心有很強的素質，覺得要做的事情就是勇往直前，沒有任何人可以干擾、影響，從政就是要相信自己，在這條路上自己一直都是一個人。

針對「2026台南市長選舉」，陳亭妃說，大家說「台南新介憲」，但自己有信心這局一定是「妃龍在天」，而且是妃在前面。被問到「擔心林俊憲跟賴清德比較好嗎」，她強調，不會擔心，那個根本就是選擇對自己有利的話講，而她可以講的優勢太多，但林俊憲的優勢就只能講這個而已。基本上她已經完完全全不是正國會，現在就是最直接的賴系，大家不要去揣測賴清德主席的想法，賴就是「公共財」，大家都要團結。

最後，陳亭妃強調，自己一直認為政治要有溫度，政治不要一直抹黑、不要一直說別人的不是，現階段自己一定「不口水」，只要讓大家知道，陳亭妃有什麼努力。

▼總統賴清德、民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲賴清德與林俊憲聯合競選總部28日成立，現場湧進約3000名支持者，賴清德表示，只要團結一起，就能贏得最後勝利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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