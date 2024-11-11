提5000億軍購買F-35？　總統府：台美都有相關討論、盤整

▲F-35戰鬥機。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

根據英國金融時報報導，台灣有意提出逾150億美元（約新台幣4828億元）的軍購，且清單包括60架F-35戰鬥機、4架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye），10艘美軍退役軍艦，與400枚愛國者飛彈等。對此，總統府發言人郭雅慧11日表示，台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。

根據報導內容，台灣政府有意提出150億美元（約新台幣4828億元）的軍購，而且在其清單中，可能包括：60架F-35戰鬥機、4架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye），10艘美軍退役軍艦，400枚愛國者飛彈，甚至是搭載神盾戰鬥系統的艦艇。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，面對中國在台海及區域間日益增加軍事威脅，台灣與周邊國家都持續強化國防嚇阻力量，展現自主防衛決心。台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。

國防部則表示，面對中共敵情威脅持續擴增，國軍依聯合作戰需求，持續透過軍購、商購與國內自製等多重管道，籌獲所需武器裝備，提升國防戰力，展現自主防衛決心。

國防部表示，國軍兵力整建目標，均依作戰需求與國家財力裕度，分年籌獲，任何友盟國家能提供強化我防衛作戰能力的武器裝備，均為我方籌獲選項。