川普要收保護費？　黃暐瀚分析3可能意思：台灣不該杞人憂天

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）再次當選美國總統，而他先前曾公開表示，台灣應該支付美國保護費，引發外界擔憂。近日又傳出台灣當局為向美國展現對抗中國決心，正考慮購買估值達150億美元（約台幣4837億元）的軍購。對此，媒體人黃暐瀚今（11日）認為，川普2.0，一切充滿不確定性，此刻台灣毫無杞人憂天的道理，該關注的是武器品項、品質與到貨時間，而不是「天啊，要收保護費了怎麼辦」。

黃暐瀚表示，今年七月美國總統參選人川普在接受彭博商業周刊專訪時，曾經說到「Taiwan should pay the U.S. for defense」（台灣應該為了防衛付費給美國），川普當時的用語，並非是媒體報導分析時所用的「Protection fees」（保護費）。

黃暐瀚表示，如今川普已經當選，未來四年台美關係如何變化？川普的「保護費」究竟是什麼意思，也引起大家的討論。這個說法有3種可能，第一「不給錢，就揍你」（流氓收保護費，只收錢，不提供保護）、第二「給錢，我就罩你」（黑道收保護費，繳錢保平安，不受其他堂口威脅）、第三「給錢，我有貨可以賣你」（賣民航機、賣武器給台灣）。

黃暐瀚認為，如果是第三種，那就看看要賣的是什麼飛機？什麼武器？如果是台灣預購清單的裝備，甚至是一直想買而買不到的 F-35 戰機，那台灣不但不該擔心，反而應該高興才是。

最後，黃暐瀚提醒，川普2.0，一切充滿不確定性。此刻台灣自然不能高枕無憂，但也毫無杞人憂天的道理。大家所期待的F-16V，正是川普總統上次任內批准的軍購，台灣該關注的，應該是武器品項、品質與到貨時間，而不是「天啊，要收保護費了，我們怎麼辦」。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）