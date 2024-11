川普要收保護費？　黃暐瀚分析3可能意思：台灣不該杞人憂天

▲川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者郭運興/台北報導

共和黨候選人川普(Donald Trump)再次當選美國總統,而他先前曾公開表示,台灣應該支付美國保護費,引發外界擔憂。近日又傳出台灣當局為向美國展現對抗中國決心,正考慮購買估值達150億美元(約台幣4837億元)的軍購。對此,媒體人黃暐瀚今(11日)認為,川普2.0,一切充滿不確定性,此刻台灣毫無杞人憂天的道理,該關注的是武器品項、品質與到貨時間,而不是「天啊,要收保護費了怎麼辦」。

黃暐瀚表示,今年七月美國總統參選人川普在接受彭博商業周刊專訪時,曾經說到「Taiwan should pay the U.S. for defense」(台灣應該為了防衛付費給美國),川普當時的用語,並非是媒體報導分析時所用的「Protection fees」(保護費)。

黃暐瀚表示,如今川普已經當選,未來四年台美關係如何變化?川普的「保護費」究竟是什麼意思,也引起大家的討論。這個說法有3種可能,第一「不給錢,就揍你」(流氓收保護費,只收錢,不提供保護)、第二「給錢,我就罩你」(黑道收保護費,繳錢保平安,不受其他堂口威脅)、第三「給錢,我有貨可以賣你」(賣民航機、賣武器給台灣)。

黃暐瀚認為,如果是第三種,那就看看要賣的是什麼飛機?什麼武器?如果是台灣預購清單的裝備,甚至是一直想買而買不到的 F-35 戰機,那台灣不但不該擔心,反而應該高興才是。

最後,黃暐瀚提醒,川普2.0,一切充滿不確定性。此刻台灣自然不能高枕無憂,但也毫無杞人憂天的道理。大家所期待的F-16V,正是川普總統上次任內批准的軍購,台灣該關注的,應該是武器品項、品質與到貨時間,而不是「天啊,要收保護費了,我們怎麼辦」。

▼資深媒體人黃暐瀚。(圖/記者李毓康攝)