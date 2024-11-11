美若過度打台灣牌「加速統一」　陸學者：川普不會延續拜登玩火政策

▲ 中國人民大學重陽金融研究院院長王文 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國記協今（11）日上午舉辦「新聞茶座」，主題是「中國積極參與全球治理體系改革與建設：歷史、進程與未來」，談及川普（Donald Trump）代表美國共和黨再次當選總統，未來涉台政策方向變化？中國人民大學重陽金融研究院院長王文說，相信川普比拜登理性，不會去重複「玩火」政策，但也不會放棄打「台灣牌」，因為這張單牌越來越發揮不了更大作用。

王文指出，美國民主黨如果不斷推進「台灣問題」只會加速兩岸問題統一的進程。但是，川普上任後的對台政策，不會在「台灣問題」不會重複拜登的「玩火」政策，相信川普對台政策思路會更加的理性、清晰。

他甚至認為，川普上台後，美國在「台灣問題」越來越會失去，對兩岸的主導權和決定權，兩岸問題決定權在中國人自己手裡。

談到川普不會放棄打「台灣牌」，也不會讓中國大陸太好過，甚至依舊感到頭疼？王文則說，中國大陸有大量大量的學者研究人員、智庫，每天研究著如何解決「台灣問題」，並且認為美國打台灣牌能發揮的作用越來越少。

王文也反問，「過去的6年，美國打貿易牌，打意識形態牌、民主牌、科技牌。有用嗎？新疆牌和西藏牌打那麼多，最後沒有一張牌是有用的，反而讓中國變得越來越團結，越來越往前走。」

▲ 川普回歸白宮後的對台方向，大陸學者預料不會重複拜登「玩火」政策。（圖／路透）

「川普政府不會放棄台灣牌，過去這張牌能發揮出大王、小王的作用，現在這張牌就是一張單牌，越來越發揮不了更大的作用。」王文進一步說。

王文又說，因為礙於無太多無法公開資料，中美實際上每天都有很多戰略性溝通，美國只要出手任何「台灣牌」的政策，一定會受到中國大陸對等的反制，最終反制的結果就是加速、加快兩岸之間的統一。

王文表示，當賴政府一直喊出獨立，不能怪解放軍通過軍事演習拉大收縮對台灣的包圍權，中國大陸有能力以武力解決台灣問題。到目前為止，中國大陸的戰略核心依然希望以和平方式解決兩岸問題。

中國大陸對「台灣問題」依然保持非常大的克制。王文也再次強調，沒有台獨就沒有武統，武統是針對台獨份子，不是針對台灣人民。「只要不獨立，中國大陸就不會貿然採取武力統一去解決台灣問題，減少損失與最大傷害。」