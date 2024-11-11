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「夜騎開封」被禁！鄭州大學生超哈扣　50公里改用走的

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國河南鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，上萬人潮導致官方封路，共享單車公司限制跨區騎行，甚至傳出有大學封校，但是大學生沒有因此停下腳步，而是改為晚上徒步50多公里到開封。中國網友對學生的堅持反應兩極。

綜合陸媒報導，近期在鄭州流行的「夜騎開封」源於今年6月有4名女學生在網路上發布從鄭州騎行50多公里到開封的經歷，為了品嚐當地的灌湯包。 之後「夜騎開封」的規模越來越大，騎行大軍曾導致交通擁堵，官方一度封閉部分路段，哈囉、青桔、美團三大單車平台也聯合發布公告，規定不可跨區騎行，跨區騎行後會持續進行語音提醒，連續提醒3分鐘後將強制鎖車等。

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

網路上甚至傳出有河南大學發出封校的公告，禁止學生外出等。 不過，相關措施阻不了大學生的決心。綜合中國社群平台微博及X平台等訊息，鄭州的大學生改為徒步50多公里到開封。有年輕人揮動旗幟，上面寫上「青春沒有售價 夜騎開封拿下」。

有網路文章表示，徒步隊伍中不但有大學生，還有中年人「共同追尋他們逝去的青春」。 中國網友對鄭州大學生的堅持反應兩極。有讚揚學生的熱血和毅力，但也有網友說「年輕人不都這樣嗎，誰年輕時候沒有瘋過」，也有批評稱學生太閒跟風而已，「為何不徙步到拉薩」。

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