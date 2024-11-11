天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　周五、周六最靠近台灣

▲東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，明天到周三清晨北部、東半部有局部大雨或豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD29持續增強，中央氣象署預估，今晚8時生成為輕度颱風「天兔」，有機會發展到中颱，周五到周六最靠近台灣的時候，預計周四有機會發布海上警報，目前路徑發展更偏北，但周四之後路徑不確定仍大，將視太平洋高壓位置的情況而定，下周日另一波東北季風影響，北台灣降溫較明顯。

氣象署觀測資料顯示，熱帶低氣壓TD29今下午2時的中心位在北緯12.4度、東經137.8度，以每小時22公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺，相當接近輕度颱風的程度。

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▲熱帶性低氣壓TD29預估今晚發展為天兔颱風，圖為路徑預測。（圖／氣象署提供）



氣象署預報員陳姵安指出，目前銀杏颱風持續向西南方前進，且強度減弱，預計明天變為熱帶性低氣壓；距離台灣較遠的萬宜颱風，預計移動到關島附近時強度減弱後，向西前進靠近呂宋島時又會再增強，是否影響台灣等到下周較明朗。

她進一步指出，桔梗颱風目前位於呂宋島上方，晚上進入南海逐漸向西前進，強度稍減，越靠近華南地區越弱，周三白天遠離台灣。熱帶低氣壓TD29目前組織狀況不錯，預計今晚8時升格輕颱，持續向西北方向前進，最強有機會到中颱，若天兔颱風有機會在今晚生成，銀杏颱風也還沒減弱的情形之下，將創史上首次11月有4個颱風並存的紀錄。

▲銀杏、桔梗、萬宜3颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

陳姵安說，TD29下午路徑發展比上午來得更偏北，周四之後其路徑仍有不確定性，要視太平洋高壓位置而定，部份模式預測往台灣東半部海面北上、不會登陸，部份模式預測侵襲台灣，各預測仍分歧，秋颱變數大，再等1、2天會比較明朗。

天氣部分，陳姵安指出，受到東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，明天到周三清晨桃園以北、南部、東南部及各地山區有局部短暫陣雨，東北部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周三白天東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，僅桃園以北、東半部有零星降雨，周四環境轉東風，水氣少，各地為多雲到晴，東半部、北部山區及恆春半島有零星短暫雨。

陳姵安說，周五受到熱帶低氣壓形成的天兔颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，周五到周六將是最靠近台灣，有機會在周四發布海上警報。下周日另一波東北季風南下，桃園以北、東半部有短暫陣雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，受到東北季風影響，北部及東半部溫度舒適，中南部則偏暖，下周日東北季風的強度比起這一波來得強，北部降溫較明顯，約在21、22度左右，中南部高溫30度。