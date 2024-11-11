律師嗆檢亂抓人！「九州總裁」陳政谷今開延押庭　法官近日裁定

▲陳政谷今天進行延押庭，法官審理後諭知還押候核辦。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，檢方認其中1名被告陳政谷是九州博弈集團總裁，將其聲押禁見獲准，雖陳的律師日前對外發表聲明，聲稱陳為九州總裁僅是「江湖傳言」，而非事實，但台中地檢署則回擊，強調蒐集到的證據都指向陳就是九州負責人。今天（11日）下午台中地院召開延押庭，審理後諭知還押候核辦，將在近日做出裁定決定是否續押。

陳政谷於上月出庭時否認自己是九州集團經營者、更沒聽過九州，也不認檢方指控的賭博、詐欺、貪污（林明佐部分）、洗錢、組織等罪；上週末仍在押的他，透過律師對外發出聲明，表示檢察官以未經合法傳喚程序、以「江湖傳言」拘提陳，司法正義公平何在？

台中地檢署回應，本案蒐集得到的證據認定陳政谷確實就是九州集團總裁，所有證據及理由都已在起訴書詳細說明、充分論述；台中地檢署認為，陳政谷沒經過法定程序主張權利，卻在羈押禁見期間，由委任律師對外宣稱案情相關的具體抗辯，不僅不尊重裁定，更對承辦檢察官恣意攻訐，「本署甚表遺憾」

陳政谷今年5月因本案遭到檢警拘提，經台中地檢署起訴，8月23日晚間移審台中地院，法官審理後裁定接押。陳在本月23日就要羈押期滿，台中地院今天下午針對本案被告陳政谷、九州幹部洪文忠進行延押庭，開庭結束法官諭知還押候核辦。另外，林明佐也將在明日下午進行延押庭。