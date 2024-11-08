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黃珊珊貪污案由遭傳喚　凌濤酸「放任72天」：司法奇蹟

▲▼黃珊珊證人身分抵達廉政署。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃珊珊證人身分抵達廉政署。（圖／記者劉昌松攝）

記者崔至雲／台北報導

北檢偵辦台北市京華城案，民眾黨立委黃珊珊今（8日）證實收到傳票，將以證人身分赴廉政署作證。對此，國民黨政策會副執行長凌濤質疑，放任黃珊珊72天，檢廉難道不怕她涉串證或滅證？只能說黃珊珊真的是天之驕子，有金鐘罩鐵布衫，簡直是台灣司法奇蹟。「她會不會由證人轉被告？我們密切關注」。

黃珊珊今日受訪時指出，自己有收到證人傳票，「貪污治罪條例的案由」，「我們就配合他的詢問，證人就是配合調查，我原本跟他約9點半，但是有院會議程，韓國瑜協商完就會進入院會，但是要表決，所以表決結束就會跟廉政官聯繫，就會過去」。

凌濤說，千呼萬喚，珊珊來遲，無論怎麼說檢廉之前就是不傳黃珊珊，從搜索至今已屆72天。彭振聲、李文宗、沈慶京一提再提、一問再問，就算案情金流陷入膠著，黃珊珊過去一段時間仍「不動如珊」。

凌濤指出，黃珊珊在相關報導及資料上載明，沈慶京、朱亞虎明明找過她，便當會也出席，她也早就認識沈慶京，為何不早傳她勾勒案情？而且她擔任過競選總幹事，從木可、眾望、總部的政治獻金出入，乃至於她擔任副市長任內的京華城案，難道通通不用問看看她知不知道什麼？

凌濤提到，會不會有很多真相已石沉大海？近日更傳出陳佩琪曾在收到檢方傳票後，與黃珊珊「拜會」知名反洗錢律師事務所，她扮演什麼諮詢的角色？會不會涉嫌串證或滅證？檢廉如何能杜絕該可能性？


 

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