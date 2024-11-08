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快訊／查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內，圖利京華城容積案，過程中疑有官員遭施壓、收賄，尤其2020年到2021年間，柯文哲在與市議員應曉薇3次便當會後，分別指示加速辦理京華城案，時任副市長黃珊珊也陪同出席，台北地檢署為釐清柯文哲為何執意給予京華城容積獎勵，8日指揮廉政署以證人身分約談現任立委黃珊珊到案應訊，下午移送北檢複訊時，黃珊珊已經脫掉口罩，面帶微笑、神情略顯從容。

▲▼黃珊珊赴廉政署作證後，移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃珊珊赴廉政署作證後，下午移送抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

威京集團旗下京華城公司在2017年間申請改建容積，威京主席沈慶京曾親自拜會當時北市副市長林欽榮、都發局長林洲民，京華城表達訴求失敗後，一邊開始打行政訴訟，一邊找上市議員應曉薇協助陳情，應曉薇在2020年3月10日與柯文哲進行便當座談會後，柯文哲裁示研議容積率疑義，都發局因此發出「奉交下」公文，告知京華城，會將陳情案送都委會研議。

因多名都委與官員認為，給予容積獎勵須合法、合理，不宜在行政訴訟宣判前決定，應曉薇接著又在2021年4月21日、8月10日與柯文哲進行便當座談會，柯文哲會後分別指示都發局、副市長彭振聲擔任PM，盡速協助辦理京華城案。

桃園市議員凌濤曾公開質疑，黃珊珊列席了關鍵的3次便當會，難道這之中京華城的容積獎勵方案、適法性疑慮，黃珊珊都毫不知情、無涉其中？檢方不需要特別釐清？黃珊珊曾受訪表示，她是府會總聯絡人，議員只要到市府的便當會，除非她有其他重要的會議，或者是生病，否則她一定都在，「我參加過數十場的便當會」。

黃珊珊並在民眾黨團記者會中，力挺柯文哲，提及北市府給予容積獎勵的法理依據與適法性，黃珊珊強調《都市計畫法》本就授權台北市有權力自訂容積率、容積獎勵，強調京華城案不是唯一，所有細部計劃都是同樣標準。

▼黃珊珊稍早抵達廉政署時還戴著口罩。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼黃珊珊證人身分抵達廉政署。（圖／記者劉昌松攝）

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