「在押禁見還發聲明」台中地檢署怒了！證據指陳政谷就是九州總裁

▲台中地檢署針對陳政谷的律師聲明作出回應。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，認其中1名被告陳政谷是九州集團總裁，陳政谷目前在押，但他今天（8日）委由律師對外發出聲明，否認陳政谷是九州集團金主，並控訴檢方未經合法傳喚程序，以捕風捉影方式拘提陳，更違反偵查不公開原則拍照洩漏予媒體。對此，台中地檢署也作出回應，表示所持的相關證據，都指向陳政谷就是九州總裁。

台中地檢署指出，承辦檢察官在偵查過程中，實施的傳喚、拘提、搜索等任何偵查作為，都是遵守刑事訴訟法相關規定，並依據卷內資料證據，審酌比例原則，且嚴守「偵查不公開」原則。

對於陳政谷的律師指控「檢方依媒體傳言辦案」之事，顯屬速斷，如被告（陳政谷）與辯護人有爭執，仍須依法定程序向法院陳明、聲請調查證據、公開辯論。

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至於律師團指稱的「拍照洩露予媒體、違反偵查不公開原則」等情，是為本案起訴後的相關報導，且台中地檢署並未洩露、提供任何照片給媒體。

台中地檢署強調，本案依訂定的偵查計畫，在個階段不同證據基礎之下持續實施偵查，蒐集得到的證據認定陳政谷確實就是九州集團總裁，所有證據及理由都已在起訴書詳細說明、充分論述。

台中地檢署認為，陳政谷沒經過法定程序主張權利，卻在羈押禁見期間，由委任律師對外宣稱案情相關的具體抗辯，不僅不尊重裁定，更對承辦檢察官恣意攻訐，「本署甚表遺憾」

台中地檢署說，檢察官依據刑事訴訟法明定之客觀性義務，對被告有利及不利事項應一律予以注意，於本案嚴守法定程序及恪遵客觀中立角色，翔實蒐證、公正起訴，現仍持續積極公訴蒞庭。為免旨揭新聞稿 內容混淆視聽，爰予適度澄清說明，並呼籲本案應回歸法庭審理 程序，有心人士勿利用媒體不當干擾，還給司法獨立審判空間。