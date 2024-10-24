「打詐錶決心洗錢金母湯」桃園分署11／11拍賣米奇金飾

▲行政執行署桃園分署指出，下月11日上午將舉行拍賣會，拍賣海關查扣之米奇造型金飾品。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導



法務部行政執行署桃園分署預計11月11日上午將在分署拍賣室舉辦海關查扣之2項黃金飾品，分別為米奇造型與BMW造型金飾，該金飾為陳姓男子因滯欠違反洗錢防制法罰鍰遭財政部關務署台北關移送桃園分署強制執行，金飾重量分約各為520公克，成色分別為987.76及979.97，略為不足999，但均經園市金銀珠寶商業同業公會人員鑑定，保證物超所值，有興趣民眾務必把握良機。

桃園分署指出，日前桃園國際機場查封由海關扣留之2項黃金飾品，定於11月11日上午11時在桃園分署（地址：桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室）舉辦「打詐錶決心、洗錢金母湯」拍賣會上公開拍賣。

拍賣之黃金飾品，分別為BMW標誌形狀及米奇造形狀金飾墜子，經送請桃園市金銀珠寶商業同業公會人員進行重量與成色鑑定，黃金飾品淨重各約為520公克，成色分別為987.76、979.97，略有不足999，拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等而有所折扣。

桃園分署表示，因黃金具有保值、易於變現等優點，尤其在俄烏戰事未定、中東局勢急遽升溫等種種國際不安氛圍壟罩下，黃金成為投資人避險最佳選擇之一，金價行情不斷攀升，屢屢突破歷史新高點，想逢低買進民眾請把握千載難逢良機。

▲行政執行署桃園分署指出，下月11日上午將舉行拍賣會，拍賣海關查扣之BMW造型金飾品。（圖／桃園分署提供）

桃園分署提醒，這次拍賣會，有興趣民眾需簽署承諾書，並以「現金」（限10張千元鈔）繳納新台幣1萬元保證金，始得登記進場應買及閱覽拍賣標的物。登記進場時間為11月11日上午9時30分至10時30分，登記入場後預計於同日上午10時開放閱覽拍賣標的物。如順利得標，拍定人應當場以現金或信用卡刷卡支付，如以匯款方式須於當日下午2時前完成匯款程序，並自行負擔匯款手續費，並告知金融機構以急件辦理，以確保當日下午3時30分前可查得入帳紀錄。其他詳細拍賣資訊，可詳閱桃園分署官方網站所公布之拍賣公告及訊息。